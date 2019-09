30 godina prošlo je od legendarnog koncerta "Prljavog kazališta" na glavnom zagrebačkom trgu gdje se okupilo više od 200 tisuća ljudi. Planiraju li dečki opet ovakav uspjeh?

Prije 30 godina Prljavci su došli na Trg bana Jelačića i na noge podigli tisuće i tisuće ljudi. Njihov koncert iz 1989. ostao je upisan u povijest hrvatske povijesti kao legendarni nastup koji je najavio nove političke promjene.

Uskoro će članovi "Prljavog kazališta" opet na dvije večeri zabavljati zagrebačku publiku, a na pitanje po čemu pamte nastup iz 1989. odgovor je jasan - to je bila prekrasna večer.

„Bila je to prekrasna večer. To mi jedino kroz glavu prolazi“, rekao je Jasenko Houra i dodao kako je "bilo napeto. To je teško bilo racionalizirati, nitko nije znao što se tu događa. No sve je završilo tako kako je završilo, bila je to najljepša večer u karijeri jednog benda."

Jedna od najpoznatijih pjesama kultnog benda definitivno je "Ruža Hrvatska", emocionalna posveta majci koju je publika poistovjetila s domovinom.

"Moram priznati da mi je dugo bilo teško shvatiti da je ta pjesma od moje intime postala općeprihvaćena, a onda sam shvatio da je tako. Sad mi je drago, jer mislim da sam s godinama napravio jako puno s tom pjesmom, puno više od inicijalne asocijacije na moju majku", objasnio je Houra.

"Malo ranije smo „kukuriknuli“ nego drugi, a i atmosfera na to koncertu bila je znak nekog novog vremena i novih vjetrova", rekao je pak Mladen Bodalec i potvrdio tvrdnju da je "Prljavo kazalište" bend koji je bio ispred svog vremena.

Sada slavni glazbenici pripremaju nešto novo za svoje obožavatelje i najavljuju - 2020. je naša godina. Osim što su najavili novi album, rasprodali su i koncert u Areni Zagreb koji će se održati 18. listopada, a sada je zbog interesa najavljen i drugi. Dvije večeri čiste zabave.

„Ja nemam više nikakvih očekivanja. Ja se tamo idem zavbavljati s našom publikom, bit će prekrasna večer. Pjevat ćemo neke starije pjesme i bit će super“, rekao je Tihomir Fileš.

Sigurni smo da će atmosfera biti užarena i jednako fantastična kao i prije 30 godina.