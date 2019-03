Leteći odred predstavlja svoju novu pjesmu ''Hrabro srce'' kojom žele inspirirati i potaknuti mnoge ljude na još veću solidarnost.

Leteći odred nas je svojim novim singlom "Hrabro srce" odlučio podsjetiti koliko je ljubav važna i kako nas ona potiče da pomognemo onima kojima je to najpotrebnije. Pjesmom žele inspirirati i potaknuti mnoge ljude na još veću solidarnost, ali ih i navesti da se dodatno informiraju o tome kako doniranjem organa nekome mogu spasiti život.

Leteći odred je neumoran u doniranju fantastičnih singlova svojim obožavateljima, a ovoga puta nam predstavljaju nešto zaista posebno. Osim vrlo zarazne melodije koja će vam se sigurno neprekidno motati po glavi, pjesma ima i plemenitu svrhu.



Pjesmu "Hrabro srce" prati i vrlo emotivan spot čija će vam priča sigurno izmamiti suze. Radnja spota prikazuje susret žene i mladića koji je dobio srce njezinog sina te imamo priliku vidjeti kako izgleda susret osoba koje je povezala sudbina i zauvijek im promijenila život. Njihovi pogledi i silina emocija se ne mogu opisati, a od emocija koje prenose zastaje dah."Spot prati sve faze upoznavanja - od onog prvog trenutka gdje ga ona praktički ne može pogledati i krivi ga za nešto, do faze kada ga prihvaća kao vlastitog sina. Do kraja spota majka prihvaća situaciju koja se dogodila, ali ostaje tuga i pitanje zašto se to dogodilo baš njezinom djetetu. Susret teško pada i jednom i drugom. Ona ga se boji pogledati u oči kako ne bi u njima ugledala pogled svog sina što bi ju slomilo. On s druge strane ne zna kako reagirati. Čeka njenu reakciju i odobravanje. Utjeha joj je što je njezin sin na neki način nastavio živjeti kroz srce koje je donirano mladiću koji je preživio zahvaljujući nesebičnosti majke koja je bila spremna na ovakav čin dobrote. Maestralna izvedba glumaca vodi nas kroz teške trenutke upoznavanja, sve do kraja kada ga prima u naručje kao svoje dijete. Glumci su na vrlo snažan način prenijeli emocije koje se pojavljuju kod ljudi koji su doživjeli takve trenutke i odglumili su stvarno vrhunski", komentirao je redatelj spota Marko Zeljković.

Autor glazbe i teksta je Denis Dumančić, a za aranžman je zaslužan Igor Ivanović.

U spotu kojeg je režirao Marko Zeljković Zelja glume Pavle Matuško kojeg možete pratiti na HBO-u u seriji "Uspjeh" i glumica Dora Polić Vitez koju pamtimo po ulozi blagajnice iz kultnog filma "Blagajnica hoće ići na more".

Spot je sniman na različitim lokacijama, između ostalih u Sheratonu u sklopu kojeg djeluje i Mario Valentić sa svojim Healthy fit konceptom koji i sam često donira krv i plazmu te sudjeluje u brojnim humanitarnim akcijama.

Dečki iz Letećeg odreda su stupili u kontakt i s udrugom “Veliko srce malom srcu” kako bi uz njihovu pomoć podignuli svijest o važnosti doniranja.

“U Hrvatskoj trenutno ima preko 10.000 djece sa srčanim bolestima, a godišnje ih se rađa oko 500. Dakle, riječ je o 10.000 obitelji u Hrvatskoj koje se susreću s ovim važnim javnozdravstvenim problemom”, rekla nam je dopredsjednica udruge Barbara Vidović Brzaj.

“Veliko srce malom srcu” je neprofitna, humanitarna udruga liječnika, zdravstvenog osoblja i roditelja djece s prirođenim srčanim greškama i drugim srčanim bolestima koja postoji od 1994. godine. Njihov je glavni cilj razvijanje svijest o potrebi ranog utvrđivanja srčanih grešaka, potpora njihovom pravodobnom i pravilnom liječenju, prikupljanje sredstava za neophodne uređaje, pomagala i lijekove te pružanje psihološke pomoći roditeljima djece sa srčanim bolestima i greškama.