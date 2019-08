Helena Gudelj, poznata kao natjecateljica Supertalenta, ovim je ljetnim hitom iskoračila u profesionalne glazbene vode.

"Ljubi me do bola" uvodna je pjesma novog projekta poznatog glazbenog producenta Tome in der Mühlena. Najava je to serijala pjesama u kojima će se savršeno ispreplesti višegodišnje Tomino iskustvo i nadarenost mladih nadolazećih glazbenih zvijezda.

Prva je u nizu Helena Gudelj, poznata kao natjecateljica Supertalenta, koja je ovim ljetnim hitom iskoračila u profesionalne glazbene vode.

''Nakon suradnje s Darkom Bakićem i Buđenjem nastala je ideja da pomognemo mladim talentiranim izvođačima. Helena je bila prva i odradila je fantastičan posao. Siguran sam da ćemo ovim projektom pokazati i dokazati kako Hrvatska ima puno mladih glasova koji zaslužuju da ih se čuje'', rekao je Tomo, ostajući poslovično tajnovit oko ostalih imena.

Nesumnjivo je kako će iskusni producent zasigurno znati ''upakirati“ talent koji posjeduju mnogi mladi izvođači koji su prodefilirali talent showovima posljednjih godina. Ne treba, naime, zaboraviti i Tominu povezanost sa svjetskom glazbenom scenom i trendovima, a koja se materijalizirala i kroz suradnju na pjesmi ''Ljubi me do bola“ prisustvom američkog repera, pjevača, tekstopisca i producenta Kurtisa Blowa. Sve to dovoljno svjedoči o potpuno novom pristupu, dosad neviđenom na hrvatskoj glazbenoj sceni, koji će posve sigurno pridonijeti internacionalnim dosezima mladih hrvatskih izvođača.

''Nekad su bile gaže, danas imamo YouTube pa možemo reći kako je međunarodni uspjeh svima na dohvat ruke. Zato ne vidim zašto se neki od naših talenata ne bi probili na svjetsku scenu. Upravo ćemo zato neke od pjesama izdati i na engleskom jeziku nadajući se da će ‘zapeti za uho’ i ljudima izvan Hrvatske. To pogotovo jer će se produkcijski osjetiti utjecaji mojih omiljenih disco i funk idola koje vrlo često puštam i koji imaju brojnu publiku'', dodao je Tomo.