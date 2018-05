Organizatori su u zagrebačkom Botaničaru najavili nastupe zanimljivih glazbenika koji u Zagreb dolaze na sam dan Festivala, no u našem će se gradu zadržati dva dana.

Najnoviji svjetski glazbeni trendovi sve više idu u smjeru elektroničke glazbe koja se posljednjih godina sluša u većini svjetski razvikanih klubova od Berlina, Ibize, Londona do New Yorka. Vodeći predstavnici ovog glazbenog pravca u subotu, 2. lipnja od 18 sati nastupit će na #WELOVESOUND festivalu koji se održava na Velikom jezeru Jarun (kod skate parka). Jedinstveno uređenje festivala, koje je u skladu s okruženjem u kojem se održava, oduševit će mnoge i posebnost je ovog festivala. Festival se održava uz podršku Grada Zagreba i TZ Grada Zagreba.



„Nakon prošlogodišnjeg vrlo uspješnog festivala, ove godine festival je u većem zamahu na našem tradicionalnom Jarunu, za kojeg zaista mislim da nema pogodnijeg mjesta u ovom dijelu Europe za ovakav festival. Posljednjih godina vidimo veliki turistički rast, a turisti ne dolaze samo zbog naših ljepota već i zbog sadržaja. Upravo su ovakvi sadržaji ključni kako bi privukli mlade ljude željne dobre zabave. Vrhunski DJ-i, visoka razina sigurnosti i organizacije znači da je riječ o vrhunskom proizvodu, a Grad Zagreb, gradonačelnik Milan Bandić i Gradski ured za kulturu nastavit će ga podržavati i u budućnosti!’’ – izjavio je Tedi Lušetić, pročelnik Gradskog ureda za kulturu.

Organizatori su u zagrebačkom Botaničaru najavili nastupe zanimljivih glazbenika koji u Zagreb dolaze na sam dan Festivala, no u našem će se gradu zadržati dva dana. Legendarni Ricardo Villalobos dobro je poznat zagrebačkoj publici i za njegove se nastupe uvijek traži ulaznica više. Po prvi puta u Zagrebu nastupaju miljenici svjetske modne scene The Martinez Brothers. Svjetske dizajnerske zvijezde upravo njih vole uživo slušati na svojim revijama, a najpoznatije su im suradnje s Riccardo Tisciem te Donatellom Versace. Uz njih na festivalu nastupaju i treća najbolja DJ-ica svijeta Sonja Moonear, DJ zvijezda iz Škotske - Jackmaster te hrvatski predstavnici Mariano Mateljan, Andrea Ljekaj i Slaven Tušek Pips.‘’Na drugom izdanju #WELOVESOUND festivala možemo očekivati izvrsnu atmosferu, odličnu produkciju zvuka te jake izvođače. Posebnu smo pažnju posvetili uređenju same lokacije i ona će ovaj festival razlikovati od drugih. Mislim da će i ova godina biti za pamćenje!’’- izjavio je organizator festivala Dalibor Oliver Zjačić.Program #WELOVESOUND festivala počinje u 18 sati. After party se održava u klubu The Best od 05 sati. Nastupaju Sonja Moonear te hrvatski DJ-i Mariano Mateljan i Andrea Ljekaj.





„Drago mi je nastupati na #WELOVESOUND festivalu. Prošle godine bio sam samo posjetitelj i odmah mi se svidjela vibra. Drago mi je zbog Zagreba, zbog naše scene da se ovakav festival događa kod nas, na lokaciji kao što je Jarun. Volio bih vidjeti puno ljudi jer će biti nešto stvarno posebno, a dobre glazbe neće nedostajati! Vidimo se na Jarunu!’’ – izjavio je DJ Andrea Ljekaj.



Festival i ove godine podržava rad Zaklade Znanje na djelu koja zbližava svjetove obrazovanja i gospodarstva te pomaže mladima da odluče o poslu koji njih stvarno zanima.

Ulaznice za festival dostupne su u sustavima Entrio, Ticketshop, Tisak Media prodajnim mjestima te putem web stranice festivala: http://we-love-sound.com/tickets/.