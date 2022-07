U Areni Zagreb 9. srpnja sprema se pravi rock and roll spektakl!

KISS, jedan od najuspješnijih rock and roll bendova na svijetu, u okviru svoje posljednje turneje "End of the road" stiže u Zagreb, a kao predgrupa nastupit će mladi američki bend u usponu Dirty Honey.

Podsjetimo, nakon epske, 45 godina duge karijere, koja je pokrenula eru velikih rock and roll bendova i nastupa, KISS je 2019. započeo je svoju posljednju turneju, a nakon stanke zbog pandemije turneja se nastavlja u 2022.

Nastup benda Dirty Honey odličan je uvod u dobro poznati KISS live spektakl, kojeg čine maske i specijalni kostimi, detaljna scenografija, specijalni efekti kao što su vatreni plamenovi i projektili, koji su čak ušli u Guinnessovu knjigu rekorda. Dirty Honey njeguje upravo taj sexy, nasty, melodični rock and roll i hard rock zvuk s primjesama blues glazbe 70-tih koji će publiku zagrijati za legendarnu četvorku KISS.

Naime, već nakon prvog singla When I’m Gone iz 2019., koji je postao prvi ikada br.1 na Billboardovoj Rock listi benda koji nema ugovor s diskografskom kućom, Dirty Honey otvarali su koncerte za bendove poput The Who, Guns ’N Roses i Slash. Nakon nastupa na velikim glazbenim festivalima, krenuli su 2020. na prvu samostalnu turneju koja se rasprodala. U međuvremenu, pjevač benda Marc LaBelle okrunjen je za jednog od najboljih suvremenih rock vokalista.

Dirty Honey Foto: Dirty Honey/Promo

Prije godinu dana Dirty Honey su objavili i prvi album, koji je odmah sjeo na drugo mjesto ljestvice Hard Rock albuma, odradili su i turneju s The Black Crowsima, a sada ove punokrvne američke rokere imamo priliku vidjeti u Zagrebu kao predgrupu KISSU.

Kiss Foto: Pixsell

U okviru turneje, s kojom se KISS oprašta od nastupa, bend nudi svojim obožavateljima VIP iskustvo. VIP iskustvo može biti fotografiranje s članovima benda, pristup ekskluzivnom salonu, vaučer za kupovinu merchandise proizvoda, kao i druženje s članovima benda, ovisno o vrsti ulaznice. U prodaji će biti ograničeni broj VIP ulaznica.

Grupa Kiss Foto: Kiss/PR

Sve vrste ulaznica za ovaj rock spektakl u Areni Zagreb 9. srpnja 2022. mogu se kupiti na stranici i prodajnoj mreži Eventima u Hrvatskoj.