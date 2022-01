Nakon zajedničke odluke Stožera civilne zaštite, Ministarstva kulture i medija, organizatora koncerata i izvođača da se za veljaču zakazani koncerti u Areni Zagreb i Spaladium Areni održe u novim terminima, Petar Grašo i Vanna objavili su nove datume.

Već rasprodani Grašin koncert u Areni Zagreb planiran za 26. veljače održat će se 18. ožujka, dan uoči njegovog drugog koncerta u toj najvećoj hrvatskoj dvorani 19. ožujka.



'Naravno da je to poremetilo određene planove, ali ne bitno. Moram biti iskren, sada kada malo razmotrim cijelu situaciju, bit će mi zaista lijepo ta dva dana. To će biti dva rođendanska koncerta. Trebalo je razmisliti i mislim da je odgovorno od organizatora i mene kao izvođača da poštujemo mjere i da tim ljudima koji će biti tamo damo neki osjećaj sigurnosti. Još divljaju brojevi zaraženih, ali su procjene epidemiologa i stručnjaka da bi se to trebalo bitno smiriti do tada. Planovi su malo pomaknuti, ali s druge strane, 18. i 19.3. - dva prekrasna dana u punim Arenama je nešto što me beskrajno raduje', poručio je Petar Grašo na narodnom.

Njegov gotovo rasprodani koncert u Spaladium Areni, planiran za 11. veljače, odgađa se za 25. ožujka.

'Splitski koncert kojemu se neizmjerno radujem, nažalost je odgođen. Hvala Bogu nije otkazan, samo odgođen, odnosno pomaknut iz epidemioloških razloga. Shvatili smo da neće biti dozvoljeno imati punu dvoranu, a Arena će svakako u Splitu, kao i u Zagrebu, biti puna. Napravili smo najpraktičnije rješenje, donijeli smo odluku da koncert bude 25. ožujka', objavio je Grašo na Radio Dalmaciji.

Po objavi odluke o odgodama s novim datumom odmah je izašla i Vanna. Do zadnjeg trenutka pripremala se za koncert karijere u Areni Zagreb koji je bio zakazan za 5. veljače. Datum njezinog velikog koncert, u sklopu kojega će se održati i ET special show, pomaknut je na 7. svibnja.

'Nadam se da će tada biti puno bolje vrijeme. Ne samo što će biti proljeće, nego se nadam da covid vijesti više neće biti prve i najvažnije vijesti u našim životima. Nažalost, morali smo odgoditi koncert. Usprkos velikim naporima koje smo svi činili jednostavno nije bilo izvedivo. Ne moram vam reći koliko mi je žao zbog toga. Žao mi je ako smo nekome poremetili planove za tu subotu, za dolazak, ako je netko baš taj dan htio slaviti rođendan, godišnjicu ljubavi ili braka. Zakazujem nam sastanak 7. svibnja, bit će nam još ljepše, bit ćemo još bolji, iako smo i sada bili spremni. Vidimo se!', poručila je Vanna putem narodnog.

Kupljene ulaznice za odgođene koncerte, kako Grašine tako i Vannin, vrijede i za nove datuma.

'Prije svega, odluka o odgodama nije bila laka, ali je društveno odgovorna. Onima kojima novi termini ne odgovaraju vratit će se novac za ulaznice, a povrat je moguć od sutra, 28. siječnja do 20. veljače u ponoć', otkrio je detalje Katijan Knok, direktor Heart Experiencea koji je odluku o odgodi koncerata donio zajedno s izvođačima, resornim ministarstvom i Stožerom civilne zaštite.

'Povodom najava organizacije većih koncertnih događanja Stožer i Ministarstvo kulture proveli su otvoreni dijalog s organizatorima razmatrajući mogućnost odgode istih koji su predviđeni za održavanje u veljači. Organizatori zajedno s izvođačima, vodeći se prije svega brigom o zdravlju ljudi, izrazili su spremnost da velike koncerte odgode za ožujak kada se ipak nadamo povoljnijoj epidemiološkoj situaciji, time i proširenim mogućnostima za održavanje ovakvih događanja', rekao je za narodni načelnik Stožera civilne zaštite RH i potpredsjednik Vlade Davor Božinović.

