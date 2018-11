Osim prekrasnog vokala, njegov mladenački šarm i energija su ono što daju posebnu ljepotu njegovim pjesmama.

Mateo Pilat je svojim fantastičnim izvedbama pokazao da ima puno toga za ponuditi i da će sigurno pronaći svoje mjesto pod svjetlima pozornice. Svojim pop baladama osvaja i publiku i radijske stanice. Osim prekrasnog vokala, njegov mladenački šarm i energija su ono što daju posebnu ljepotu njegovim pjesmama. Matea želite slušati kada trebate utjehu, ali i kada ste sretni i zaljubljeni pa čak i nesretno. A upravo o zaljubljenosti pjeva u svom novom singlu "Prije kiše". Mateo svakom novom pjesmom pomiče granice i otkriva nam svoje zanimljive interpretacije.



''Prije kiše'' je pjesma koja me je dobila na prvu, još dok sam je čuo uz klavir, sa nepotpunim tekstom-imala je samo prvu strofu i refren, ali znao sam da je to ono što želim otpjevati. Neko vrijeme smo se (moj autorsko-producentski tim i ja) bavili mišlju da bi možda mogla biti i duet, imajući u vidu točno određenu pjevačicu s kojom sam prijatelj, ali već dok sam snimao demo vokal, svima je bilo jasno kako je to, zapravo, solistička pjesma. Naravno, ljubavna je, jer ja i želim pjevati o ljubavi, o svim njezinim aspektima i dobrim i lošim, teškim, čudnim, iskrenim ili prevrtljivim. Površno gledajući, “ Prije kiše“ se čini kao priča o prekidu veze, dakle, tužna priča, ali ona to zapravo nije. To je priča o prekidu koji to nije, kraju koji to nije, jer se zapravo sve vrti u krug, kao i u stvarnom životu. Onaj koji uistinu voli, može nabrojati tisuće razloga zašto prestati voljeti, ali je nemoguće to i učiniti. Ljubav niti dolazi niti odlazi od nas odlukom. Traje bez obzira na sve. Dakle, doneseš pametnu odluku i odeš, a onda nađeš glupavu izliku da se ponovo vratiš, jer je ljubav često baš to, nevidljiva sila koja nas vrti , vuče, hrani i čini živima. S druge strane, postoji onaj vječiti ego koji nas gricka, podbada i živi u nekom besmislenom uvjerenju da je sam sebi svrha, pa zato, kao ne smije biti pregažen ili ispasti smiješan i slab. Pa onda kažeš “Naravno da te više ne volim, samo mi nedostaju tvoje vanilin kiflice “ ili slične glupe izlike , a sve što želiš na svijetu je ponovno biti s tom osobom. Siguran sam da će se svatko od nas prepoznati u ovoj pjesmi, svi imamo, imali smo ili ćemo tek imati ljubav koja nam ne da otići od nje. A to i jeste njezin smisao postojati, čak i kad mi to možda ne bismo htjeli“, zaključio je Mateo.Savršenu glazbu i riječi za ovaj izniman vokal su napravile Ines Prajo koja je zaslužna za glazbu dok je Arijana Kunštek dala svoj pečat odličnim tekstom. Cijelu priču je "upakirao" Ivan Popeskić koji je radio produkciju i aranžman.Za glazbu su zaslužni Ivan popeskić na klavijaturama, na bassu Henry Radanović, na gitari Ivan Pešut, a bubnjeve je svirao Marko Lazarić dok su prateći vokali Jadranka Krištof i Dragan Brnas. Za singl je već snimljen i video spot za čiju je produkciju zaslužan Paolo Gentilini."Pred tvoja vrata stižem, neke smiješne izgovore nižem, ma ne volim te više, samo tražim zaklon prije kiše..." - jesen i kišne dane ćemo puno lakše preživjeti slušajući ovakve stihove u izvedbi fantastičnog Matea.