Pogledajte spot za Albininu novu pjesmu "Plači mila" krase najosobniji stihovi koje je do danas otpjevala.

Albinin prvi autorski singl na hrvatskom, "Plači mila", od danas je dostupan na digitalnim glazbenim servisima zajedno s pripadajućim videospotom! Osim u čitavom procesu stvaranja pjesme, 22-godišnjakinja je sudjelovala i u izradi vizualnog identiteta te je s redateljem Lukom Sepčićem (duo Sestrice) razvila njegov koncept. Ovaj svestrani angažman za pjevačicu je još jedan veliki iskorak u dosadašnjoj karijeri, ali i pokazatelj kreativnog i glazbenog sazrijevanja.

"Plači mila" krase najosobniji stihovi koje je Albina do danas otpjevala, a nastali su tijekom njene dvotjedne karantene nakon nastupa u Poljskoj.

"Uvijek sa sobom nosim planer pa sam tako i tada pri ruci imala jedan blokić po kojem sam počela pisati. I pjesme su samo krenule iz mene. Tematike su im različite i mogu reći da sam sa svim tekstovima zadovoljna. No, Branimir Mihaljević i ja prepoznali smo 'Plači mila' kao potencijalni singl. Pjesma je vrlo emotivna, iako njezin ritam to na prvu možda i ne otkriva, no vjerujem da će oni koji ju pažljivo prožive slušajući i gledajući spot shvatiti što sam osjećala dok sam ju pisala", ispričala je.





O svojem je novom singlu pričala i u vrijeme njegovog nastajanja, kad je pratiteljima na društvenim mrežama najavila da neće zvučati kao njena dosadašnja izdanja. Ipak, ostala je dosljedna sebi i svojim kreativnim afinitetima, koji je iznova motiviraju da inspiraciju potraži u dosad neistraženim područjima.

"Pjesma ostaje u mojem žanru, popu, to je mjesto na kojem se osjećam dobro, to sam ja, no uzore sam ovoga puta pronašla i u nešto alternativnijim žanrovima; zvuk je nešto drugačiji od onoga na što smo navikli u tipičnom hrvatskom popu. U instrumentalu ima nešto zanimljivih i možda neočekivanih momenata, a za neke dijelove pjesme sam uzore našla i u trapu. Još se otkrivam, sazrijevam, upoznajem sve više ljudi iz industrije, slušam sve više različite glazbe... Tako da me jako zanima gdje će me sve to odvesti! Za sada sam prilično zadovoljna. Ništa ne forsiram, nego idem kamo me vodi srce", kaže Albina.

