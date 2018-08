Sonus je ove godine pripremio i specijalno otvorenje festivala u NOA Beach klubu.

U subotu, 18. kolovoza počinje šesto izdanje, prema izboru fanova, najbolji hrvatski festival.

Sonus je ove godine pripremio i specijalno otvorenje festivala u NOA Beach klubu gdje će za glazbu biti zadužena svjetski poznata FUSE ekipa iz Londona predvođena Enzom Siragusom i njegovim gostima Archie Hamiltonom, Rosskom i našim Marianom Mateljanom.

Od nedjelje 19.08. do petka 24.08 u klubovima Papaya, Aquarius i Kalypso, na plaži Zrće, nastupit će više od 60 imena svjetske elektroničke scene, od Solomuna, Maceo Plexa, Marco Carole, Loco Dicea, Sven Vätha, Richie Hawtina, Ricarda Villalobosa, Jamie Jonesa, Seth Troxlera, Adriatique, Âme DJ, Dixona, Peggy Gou, Rødhåda, Pan-Pota, Charlotte De Witte, Nastie, Amelie Lens, Adam Beyera, Recondite-a, The Martinez Brothers, Tale Of Us i mnogih drugih, kao i regionalne DJ snage.

Online pretprodaja regionalnih ulaznica je zaustavljena, ali će festivalske ulaznice po povoljnijoj cijeni za regionalne posjetitelje od 670 kuna (€90) biti dostupne kod Sonus promo tima u Novalji i na ulazu u festival na Zrću. Ulaznice za pre-party su dostupne na ulazu u klub Noa.

Sonus festival je lansirao i vlastiti kanal na Viberu gdje fanovi mogu besplatno downloadati posebno izdanje Sonus stickera [https://vb.me/sonusstickers], priključiti se službenoj Sonus zajednici [https://vb.me/sonus2018community] ili putem Sonusovog Viber Chat Bota, komunicirati s više od 20.000 fanova Sonusovog Viber Chat Bota diljem svijeta, ali i kupovina ulaznica za festival [https://vb.me/sonus2018chatbot].

PROGRAM (ABECEDNIM REDOM):

Adam Beyer – Adriatique – Agoria – Âme DJ – Amelie Lens – Andrea Oliva – Andrea Ljekaj -Archie Hamilton - Binh – Boris Brejcha - Butch - Cassy - Cezar - Charlotte de Witte - Chris Liebing - Craig Richards - D’Julz - Dana Ruh – Digby - Dixon - Dorian Paic - Dr. Rubinstein - Eats Everything - Enzo Siragusa – Felver - Groovyman - Ian F. – Jackmaster - Jamie Jones - Jennifer Cardini - Johannes Brecht live - Joseph Capriati – Kristijan Molnar - Kölsch – Konstantin - Len Faki - Loco Dice - Luigi Madonna - Maceo Plex - Marco Carola – Mariano Mateljan - Marina Karamarko - Meat – Nastia - Nicolas Lutz - Pan-Pot - Peggy Gou -Praslesh (Raresh & Praslea) - Ralf - Recondite live – Rhadoo - Ricardo Villalobos - Richie Hawtin - Rødhåd - Rossko - Ryan Elliott – Seth Troxler – Skizzo - Solomun - Sonja Moonear - Stephan Bodzin live - Sven Väth - Tale Of Us – The Martinez Brothers - Valentino Kanzyani - Yesh I MNOGI DRUGI.