Danas očinje 14. INmusic festival!

Na zagrebačkom Jarunu nas od 24. do 26. lipnja očekuje odlična glazba i sjajna zabava, kamperi su već prošli tjedan stigli na jarunske otoke, a danas počinje i glazbeni dio festivala.



Vrata INmusic festivala #14 otvaraju se u ponedjeljak i svaki naredni festivalski dan u 16:30 sati, a prvi koncerti počinju u 17 sati.



Prvog dana festivala nastupit će Foals, The Hives, Johnny Marr, Kurt Vile & The Violators i brojni drugi, dok će 25. lipnja na pozornicama našeg najvećeg open air festivala svirati Suede, Garbage, Thievery Corporation, Frank Turner & The Sleeping Souls i još mnoga imena.



Legendarni The Cure headlineri su trećeg dana INmusica te njihov višesatni nastup počinje u 22:45 sati, a uz njih i LP, JoyCut, Peter Bjorn and John nastupit će mnoge domaće i inozemne glazbene snage. Potpunu satnicu festivala možete pronaći OVDJE.



Organizatori mole posjetitelje da na festivalski ulaz dolaze ranije kako bi imali dovoljno vremena za zamjenu ulaznica za narukvice i sigurnosni pregled prije početka nastupa omiljenih izvođača.

Za vrijeme trajanja festivala promet na Jarunu će biti zatvoren od 15 sati, a organizacija festivala poziva sve posjetitelje da na INmusic dođu javnim prijevozom, koji će za vrijeme trajanja festivala biti pojačan u smjeru prema i s Jaruna, i biciklima.

Za bicikliste će biti osigurane ograde za zaključavanje bicikala na vlastitu odgovornost, a više informacija o sigurnosnim ograničenjima možete pronaći na službenim stranicama INmusic festivala.



Zbog najavljenog sunčanog vremena i višestrukih upita za unos sredstava za zaštitu od sunca i insekata, organizatori podsjećaju na dozvoljene vrste zaštitnih sredstava – na festival je dozvoljen unos zaštitnih sredstava protiv sunca i insekata isključivo u plastičnim pakiranjima do 100ml zapremnine (uključujući plastične bočice sa pumpicom).

Na festival nije dozvoljen unos sredstava u bočicama pod pritiskom (aerosola) i stick pakiranja te zaštitnih sredstava u plastičnoj ambalaži iznad 100ml zapremnine.



Replika Teslinog tornja izgrađena 2016. godine i ove godine će biti atrakcija tijekom sva tri dana održavanja festivala uz odličan VJ program. Publika će i ove godine moći uživati u Šumi Striborovoj i karaokama, a u suradnji s EU-om prikazivat će se i filmovi o vrijednostima Europske unije. Mjesta na INmusicu ima i za one najumornije koji odmor mogu potražiti na brojnim krevetima razasutim po festivalskom otoku ili u Nargilla Chill Out zoni.



Sve ulaznice na festivalskom ulazu se mijenjaju za festivalske narukvice. Posjetitelji se mole da narukvice ne trgaju, režu ili na bilo koji način oštećuju jer tada prestaju biti važeće. Festivalske narukvice vrijede za jedan ulazak dnevno, nakon izlaska iz festivalskog prostora povratak s istom narukvicom iz sigurnosnih razloga više nije moguć do početka sljedećeg festivalskog dana. Pravilo vrijedi na glavnom ulazu u festival. Pravilo jednog ulaska dnevno ne odnosi se na kamperske narukvice, ali se u tom slučaju moraju koristiti posebni kamperski ulazi.



INmusic festival na svakom izdanju okuplja ponajbolja imena suvremene glazbene scene predstavljajući najaktualnije glazbene i kulturne sadržaje hrvatskoj i inozemnoj publici. Turistički i kulturni značaj INmusic festivala, ne samo za Zagreb, već i za cjelokupni hrvatski turizam, posebice u predsezoni, smatra se tradicionalnim početkom ljetne sezone i središnjim koncertnim događajem godine koji okuplja desetke tisuća gostiju iz regije i svijeta. Međunarodni značaj INmusica prepoznao je i kultni britanski New Musical Express, koji je naš najveći open air festival proglasio najboljim festivalom u Europi u 2019. godini.