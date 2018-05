Plesni centar Osmijeh svečano će proslaviti svoj 20. rođendan od 18. do 20. svibnja 2018. u kazalištu Trešnja uz šest edukativnih plesnih predstava kojima je tema "Plesna knjižnica"

Od 18. do 20. svibnja Plesni centar Osmijeh poziva vas u kazalište Trešnja. Jedan od najuspješnijih plesnih centara u Hrvatskoj i regiji ove je godine odlučio djecu i mlade potaknuti na čitanje i razmišljanje o knjigama uz kreativno stvaranje plesnog pokreta na određenu temu.

Plesni centar Osmijeh svečano će proslaviti svoj 20. rođendan od 18. do 20. svibnja 2018. u kazalištu Trešnja uz šest edukativnih plesnih predstava kojima je tema "Plesna knjižnica". Ove su godine mali i veliki plesači iz Osmijeha obradili 75 poučnih knjiga, romana, bajki i prenijeli ih u pokret. Tako će se na svakoj produkciji vidjeti više od 20 edukativnih knjiga u pokretu domaćih i stranih autora.

RASPORED PREDSTAVA:



1. petak, 18. 5. u 20:00

2. subota, 19. 5 u 11:00

3. subota, 19. 5. u 15:30

4. subota, 19. 5. u 19:30

5. nedjelja, 20. 5. u 15:30

6. nedjelja, 20. 5. u 19:30

Gradsko kazalište Trešnja, Mošćenička 1

KUPNJA ULAZNICA:

Ulaznice po cijeni od 30 kn možete kupiti u uredu Plesnog centra Osmijeh (Donje Vrapče 22, Malešnica) u terminima 14.,15. i 16. svibnja (ponedjeljak, utorak i srijeda) od 19 do 20 sati.



Cilj je ovoga projekta poticanje djece i mladih na čitanje, razmišljanje o knjigama i poukama svake priče, kao i kreativno stvaranje plesnog pokreta na određenu priču.

"Plesni centar Osmijeh pruža djeci i mladima puno više od same plesne tehnike i koreografija. Djeluje u Zagrebu već punih 20 godina, a osnovan je s ciljem razvoja kreativnosti, plesnog stvaralaštva i edukacije djece, mladih i odraslih. Od plesnih stilova i tehnika djeca i mladi mogu pohađati jazz dance, hip-hop, break dance, ritmiku i balet, kreativni ples, theatre jazz i druge plesne tehnike. Posebno su razrađeni programi za djecu od 3 do 10 godina, zatim za djecu i mlade od 10 do 15 godina te profesionalni plesni programi za plesače od 15 godina nadalje (ansambl Black Angels)", ističe osnivačica i umjetnička voditeljica Ivana Mavrin, profesorica psihologije, plesna pedagoginja, koreografkinja i plesna i art terapeutkinja.

U plesnom centru radi tim od 10 vrhunskih stručnjaka, nagrađivanih profesionalnih plesača, plesnih pedagoga, psihologa koji nesebično prenose djeci i mladima svoje znanje i ljubav prema plesu i pokretu.

Uz programe za djecu i mlade, koji je pozitivno ocijenilo i preporučilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Osmijeh nudi i programe za odrasle. U prvom redu to su programi vježbanja i plesa, a također i edukativni programi usavršavanja za stručnjake koji rade ili žele raditi s djecom i mladima. Edukativne programe i seminare "Kreativni pokret" i "Kreativni pokret u nastavi" prošli su nastavnici, odgajatelji, pedagozi, psiholozi i drugi stručnjaci iz više od 50 ustanova po cijeloj Hrvatskoj.