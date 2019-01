Inficiranost dobrom glazbom od malih nogu odličan je preduvjet za stvaranje plodonosne karijere.

Takav je slučaj i s dvojicom legendi elektroničke glazbe koje Imogen Recordings dovodi u subotu, 2. veljače u The Garden Brewery. Charles Webster počeo je svirati razne instrumente već kao 13-godišnjak, no od samog je rođenja bio okružen sjajnom glazbenom kolekcijom svojih roditelja. Naslušao se tako za svog djetinjstva u Engleskoj glazbenika poput Boba Dylana i Modern Jazz Quartet, no presudan je trenutak bio kad je prvi put čuo Kraftwerk. Krenuo je tako na put stvaranja elektroničke glazbe što ga je dovelo do statusa istinske house legende, koju ćemo već treći put u kratkom vremenu vidjeti u Zagrebu.

PR

Jednaki legendarni status ima i Don Carlos, druga zvijezda Imogen Label Night tuluma u The Garden Breweryju. Ovaj talijanski house majstor počeo je raditi kao DJ u tinejdžerskoj dobi još krajem 70-ih, a već u 80-ima krenuo je s produkcijom. Njegov prvi singl Alone smatra se jednim od klasika deep housea, a on sam jednom od vodećih figura talijanske underground glazbe s poklonicima na obje strane Atlantskog oceana. Plivajući odlično i u disco, soul ili jazz vodama, Don Carlos vješto miješa nježnije zvukove sa čvršćom produkcijom.

Charles i Carlos danas kao producenti i DJ-i plijene pozornost nastupima diljem kugle i nebrojenim izdanjima, među ostalim i za Imogen Recordings, etiketu agilnih Ilije Rudmana i Antonija Zuze. Nakon dva izdanja Charlesa Webstera, već u proljeće Imogen objavljuje EP Alina s dva originalna mixa Don Carlosa upravo za ovaj label. Usmjereni na objavu svjetskih house i disco dragulja, Ilija i Antonio sad već sustavno u Zagreb dovode i njihove autore, nerijetko najveća imena tih žanrova. Svoj će doprinos te podršku Carlosu i Charlesu dati i sami, časteći publiku najfinijim klasicima i novim izdanjima. Sve u svemu, dovoljno razloga da disco kugla u Gardenu u ovoj prigodi zasja punim sjajem.