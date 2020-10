Katy Perry na svjetsku se scenu probila hitom "I Kissed a Girl", a danas je jedna od najpopularnijih pjevačica na svijetu. Povodom njezina rođendana prisjetili smo se najvećih hitova koje je izbacila.

Katheryn Elizabeth Hudson znamo kao Katy Perry, a ova dama je od samih početaka karijere intrigirala javnost. Iako joj nije odmah pošlo za rukom osovjiti svijet svojim pjesmama, drugim albumom "One of the Boys" iz 2008. godine pokorila je svjetske top liste, a onda kontroverznim singlom "I Kissed a Girl" pomela je konkurenciju pred sobom.

Uslijedili su brojni top-hitovi koje i danas njezina publika pjevuši, a Katy Perry trenutačno je jedna od najpoznatijih pjevačica na svijetu. Danas slavi 36. rođendan, povodom kojeg smo se prisjetili najvećih hitova iz njezine blistave karijere.

"I Kissed s Girl"

"Part of Me"

"California Gurls"

"Last Friday Night (T.G.I.F.)"

"Roar"

"Dark Horse"

"E.T."

"Waking Up In Vegas"

"The One That Got Away"

"This Is How We Do"

"Hot N Cold"

"Chained to the Rhythm"

"Firework"

"Daisies"

"Swish Swish"