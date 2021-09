Kada govorimo o vjenčanju kao kruni ljubavi, za sve zaljubljene to je vjerojatno i najsretniji dan u godini. No, možete li zamisliti bol i gorčinu trenutka kada shvatite da ste pred oltarom - sami?

Upravo se to dogodilo Teni Vodopiji, ali samo u videospotu za novi singl ''Hajde reci mi sad“ s kojom se Tena predstavila na ovogodišnjoj Šibenskoj šansoni. Pjesma govori o boli prekida, nedostatku ljubavi između dvoje ljudi.

„Nakon što sam u prošloj pjesmi #Taj pokazala kako je to napokon pronaći sretnu ljubav, ovom jesenskom baladom sam željela svojoj publici donijeti i viziju druge strane medalje. Iako se meni osobno takvo što nije dogodilo, ne znači da nisam i sama bivala povrijeđena, slomljena. No, kako sam i pokazala u spotu, mene kroz život vodi ona izreka: 'No matter how you feel: get up, dress up, show up and never give up'“, kaže Tena i dodaje – „život je ono što mu dopustimo da bude“.

Osim kod crkve Sv. Jurja u Bribiru, prekrasni kadrovi spota koji potpisuje odličan Matija Škalić, snimljeni su i u legendarnom, tek renoviranom hotelu Miramare u Crikvenici, nekad omiljenom ljetovalištu poznatih svjetskih glumica i političara. No, kako smo kod Tene već i navikli, nije sve tako jednostavno pa je ovog puta izvodila vratolomije u lovu na dobre kadrove - u vjenčanici, omotana olovom, ali i nekoliko metara pod morem gdje ju je snimala Ivana Nobilo. Spot je definitivno sve, samo ne običan, u što se možete uvjeriti i sami.

Za styling i haljine zaslužna je dizajnerska kuća Royal Bride uz salon šešira Cahun, a makeup potpisuje Lidija Palić.