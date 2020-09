Amy Winehouse se u svijet glazbe probila s tek 16 godina, a sve do smrti rušila je rekorde.

Talentirana pjevačica Amy Winehouse čija je smrt 2011. godine šokirala svijet danas bi proslavila 37. rođendan. U svijet glazbe probila se s tek 16 godina, a tijekom karijere rušila je rekorde diljem svijeta. Osvojila je pet Grammyja, a medijske stupce je punila i svojim ljubavnim životom.

Njezina veza turbulentna veza s Blakeom Fielderom-Civilom započela je 2005. godine, a pjevačica je njegovo ime tetovirala i na prsima. Upravo on ju je uveo u svijet teških droga iz kojeg se nikada nije vratila.

Amy su pronašli mrtvu 23. srpnja 2011. godine, a kasnije je potvrđeno kako je preminula zbog slučajnog trovanja alkoholom. Postala je dio Kluba 27, no njezina glazba i dalje je u vrhu top-lista te je i nakon smrti dobivala nagrade. Ovo su njezine najpopularnije pjesme.

"You Know I'm No Good"

"Tears Dry On Their Own"

"Love Is A Losing Game"

"Stronger Than Me"

"Rehab"

"Valerie"

"Back to Black"

"Me & Mr Jones"

"Take the Box"

"In My Bed"