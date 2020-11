Bryan Adams jedan je od najpoznatijih romantičara na svijetu što se glazbe tiče, a tijekom zavidne karijere osvojio je i brojne nagrade. Povodom njegova rođendana prisjetili smo se njegovih najvećih hitova.

Kanadski pjevač i gitarist Bryan Adams diljem svijeta je poznat po svojim hitovima, a njegove balade jedne su od najromantičnijih ikada ispisanih u glazbi.

Adams se proslavio u SAD-u i Kanadi albumom "Cuts Like a Knife" iz 1983. godine te istoimenom ojesmom, a godinu kasnije je zahvaljujući albumu "Reckless" postao planetarno popularan. Već onda su njegove pjesme krasile vrhove svjetskih top lista, a do danas je ostao jedan od najvećih romantičara u svijetu glazbe.

Tijekom zavidne karijere osvojio je brojne nagrade, a triput je za svoje pjesme koje su se pojavljivale u filmovima bio nominiran za Zlatni glubus te dvaput za prestižnu nagradu Oscar. Ima i svoju svijezdu na holivudskoj Stazi slavnih, a još uvijek je aktivni izvođač. U sklopu svojih turneja je posjetio i Hrvatsku prije nekoliko godina, a povodom njegova 61. rođendana prisjetili smo se njegovih najvećih hitova.

"(Everything I Do) I Do It for You"

"Have You Ever Really Loved a Woman?"

"Run To You"

"Please Forgive Me"

"Summer of 69'"

"Heaven"

"The Only Thing That Looks Good On Me Is You"

"Cloud Number 9"

"Let’s Make a Night to Remember"

"Straight From The Heart"