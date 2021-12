"Fairytale of New York" najpoznatija je pjesme grupe The Pogues, a zanimljiva pozadina singla intrigira i 30 godina nakon što je nastala.

Grupa The Pogues je pjesmu "Fairytale of New York" snimila s pokojnom Kirsty MacColl sada već davne 1987. godine, a nisu ni sanjali da će pjesma koja zapravo ne govori o Božiću postati upravo jedan od najvećih božićnih hitova. Singl objavljen u studenom 1987. godine pjeva o izgubljenoj mladosti i uništenim snovima, no upravo ona je već dugi niz godina sinonim i za blagdane.

Pjesma "Fairytale of New York" bila je čak 109 tjedana na vrhu irske top ljestvice najslušanijih singlova, no nije bila toliko lagana za snimanje. Trebale su dvije godine da The Pogues budu zadovoljni snimljenim. Nastala je iz protesta koji je imao sam bend, a sve zbog toga što im se druge božićne pjesme nisu sviđale. Poticaj na sve je bila i oklada koju su imali producent benda Elvis Costello i pjevač Shane MacGowan.

Costello je rekao jednom prilikom da se kladi kako Shane ne može napisati božićnu pjesmu, pogotovo ne duet koji bi zvučao u blagdanskom raspoloženju. Jim Finer je osmislio melodiju, a naslov pjesme nastao je po istoimenoj noveli objavljenoj 1973. godine.

The Pogues su 1986. godine bili na američkoj turneji, a upravo New York fascinirao je pjevača. Grad mu je bio inspiracija za tekst pjesme, no te godine nisu uspjeli snimiti singl jer su imali nekoliko problema. Diskografska kuća Stiff koja je bila vlasnik njihovih ranijih snimaka upala je u financijske probleme te više nisu mogli financirati The Pogues da nastave snimati. Bend je trebao potpisati novi ugovor s novom kućom, a početkom 1987. godine otišli su u londonski Abbey Road kako bi počeli snimati novi album. MacGowan je snimio muške i ženske vokale na pjesmu, no kasnije je producent Steve Lillywhite predložio da njegova supruga Kirsty MacColl otpjeva duet s njima.

"Kirsty je imala sve što smo tražili u tom trenutku. Vesela pjesma tužne pozadine s irskom melodijom na kraju je urodila singlom s kojim smo svi bili zadovoljno. A koliko smo shvatili, i publika ju je odmah zavoljela", rekao je pjevač Poguesa jednom prilikom. "Fairytale of New York" proglašena je najvrćenijom božićnom pjesmom u Velikoj Britaniji u 21. stoljeću, a široj publici su The Pogues poznati upravo zbog ove pjesme.

