Vlasnici svjetski popularnog hita "Young Folks" i bend koji već gotovo dva desetljeća oduševljava publiku svojim jedinstvenim indie pop zvukom stiže na Europavox Hidden stage INmusic festivala 14! Peter Bjorn and John pridružuju se sjajnom lineupu INmusica kojeg predvode legendarni The Cure, Foals, LP, Kurt Vile & The Violators te Frank Turner & The Sleeping Souls.

Peter Bjorn and John okupili su se 1999. godine u Stockholmu, a bend su nazvali jednostavno po imenima članova, Peteru Morenu, Bjornu Yttlingu i Johnu Erikssonu.

Publika diljem svijeta prepoznala ih je po hitu "Young Folks" iz 2006. godine koji je poharao svjetske top liste te se našao na popisu pjesama brojnih filmova, TV serija pa čak i video igara. Kako sami ističu, tajna njihove dugovječnosti je konstantna promjena zvuka, a u gotovo dvadeset godina objavili su osam studijskih albuma.

Posljednji, osmi album Darker Days bend je objavio u listopadu ove godine, a u sklopu promocije stižu i na zagrebački Jarun kao prvo ime hvaljenog Europavox projekta za nadolazeće festivalsko izdanje! Peter Bjorn and John na albumu su krenuli raditi odmah nakon što je Breakin' Point iz 2016. ugledao svjetlo dana, a radi se o albumu koji je rezultat petogodišnjeg rada i suradnje s brojnim kolegama.

Album je sniman u nekoliko studija u Stockholmu te je odraz sjajne suradnje unutar benda u kojem članovi međusobno jedni druge potiču na kreativan rad. Unatoč tome što je album drugačiji od svega što su dosad napravili, pjesme i dalje zadržavaju njima jedinstven zvuk koji njeguju od početka. "Young Folks", "Second Chance", "Amsterdam" i "Nothing To Worry About" samo su neke od pjesama koje ćemo slušati na Europavox pozornici INmusic festivala u lipnju sljedeće godine!

Peter Bjorn and John na INmusic festivalu #14 pridružuju se The Cure, Foalsima, LP, Kurt Vile & The Violators te Franku Turneru & The Sleeping Souls uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije) i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn.

Od 2. siječnja 2019. godine trodnevne ulaznice za INmusic festival #14 po cijeni od 499 kn bit će moguće uplatiti i u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska. Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.