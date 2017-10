Pete Rock i CL Smooth, premijerno dolaze u Zagreb u The Garden Brewery.

Jedan od najutjecajnijih dvojaca iz zlatne ere hip-hopa, Pete Rock i CL Smooth, premijerno dolazi u Zagreb u The Garden Brewery u srijedu, 18. listopada 2017. Bit će ovo i jedina prilika u regiji da doživite nastup kultnog dvojca na jesenskom izdanju večeri Tha Git Down.

Soul i jazz influenced beatovi s promišljenim tekstovima potpisni su znak hip-hopa 90-ih, kao i jednog od najvažnijih dvojaca cijele ere – Pete Rocka i CL Smootha. Savršena kombinacija producenta i MC-a obilježit će ovaj rijetki nastup koji je jedinstvena prilika da čujete zašto i četvrt stoljeća nakon kultnog debija “All Souled Out” iz 1991. godine zasluženo nose naziv legendi.

Kompleksna glazba koju potpisuje Pete Rock koristi funk sampleove na koje dodaje sloj jazz-elemenata, čime to postaje njegov prepoznatljivi zvuk, a CL Smooth sjajnim je tekstovima kojima zadire u filozofiju obilježio cijelu rap-generaciju. Zajedno potpisuju dva kultna albuma, “Mecca & The Soul Brother” i “The Main Ingredient”, i čine jedan od najvećih dvojaca u povijesti hip-hopa. Uz suradnje s brojnim imenima kao što su Public Enemy, EPMD i Heavy D, dvojac je zaslužan za produkciju Run–D.M.C.-ova povratničkog singla iz 1993. “Down with the King”.

Nakon razlaza Pete Rock je surađivao s kremom hip-hopa, kao što su Wu-Tang Clan, The Notorious B.I.G., Public Enemy, Talib Kweli, a poznat je i po suradnji s Nasom na albumu “Illmatic” koji mnogi nazivaju jednim od najboljih hip-hop albuma uopće. Uz brojne remiksove i produkcije Pete se ističe i solo albumima poput “Soul Survivor” i “Petestrumentals”.

S korijenima u zlatnom dobu hip-hopa, Pete Rock je zaista jedan od potpisnika žanra, a njegov jedinstveni spoj jazza i hip-hopa s istočne obale zaslužio mu je naslov jednog od najcjenjenijih producenata. Glazbena enciklopedija, kao i besprijekorne vještine za gramofonima, čine Pete Rocka pravom hip-hop legendom.

Nakon dugogodišnje pauze Pete Rock i CL Smooth počeli su ponovo nastupati zajedno, a zagrebački nastup jedinstvena je prilika čuti prave legende na ovoj postaji europske turneje.

Kao predizvođač nastupit će Tone Tuoro, beatmaker i MC s adresom u Zagrebu, koji se drži originalnog hip-hop zvuka, a svoje pjesme izvodi na engleskom.

Domaću DJ podršku sačinjavaju Tha Git Down rezidenti i oganizatori Phat Phillie, koji tu večer slavi i svoj 42. rođendan i 24 godine svoje karijere kada je 1993. zajedno s Frxom počeo emitiranje radijske emisije Blackout, i DJ Soul Bader, član Hrvatske funk-delegacije i voditelj emisije Stank na Radio Studentu. Na gramofonima će im se pridružiti i Marvel, zagrebački hip-hop producent koji je surađivao sa Redmanom te Boot Camp Clickom iz New Yorka.