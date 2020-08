Autor nove pjesme Petra Dragojevića je Darko Bakić, aranžman potpisuje Vedran Baotić, a miks Tomislav Mrduljaš.

Petar Dragojević predstavlja spot za emotivnu baladu "To ne mogu podnit" koju je izveo na ovogodišnjem Splitskom festivalu. Autor pjesme je poznati autor i glazbenik, frontmen Buđenja, Darko Bakić kojem je kao autoru najvažnije što je dobio priliku raditi s vrsnim pjevačem kao što je Petar. „Petar je pjevač koji je s godinama i iskustvom dobio svoju pravu patinu kojoj se vjeruje na svaku otpjevanu riječ. Imao je od koga to i naučit. Meni kao autoru to je najvažnije. Ne zaostaje on ni u kategoriji superiorno tehničkih pjevača, ali to je sport u kojem se mi ne natječemo. Više nas zanima dermatologija i kardiologija, odnosno slušanjem doći do kože i srca.”

Aranžman potpisuje Vedran Baotić, a miks Tomislav Mrduljaš. Režiju spota potpisuje Ante Gusić.

Petar je također nastupio i na retrospektivnoj večeri Splitskog festivala posvećenoj Oliveru. Dvije godine su prošle otkako Oliver nije s nama, ali Petar živo pamti svaki trenutak proveden s njim, a njih dvojica su i snimila duet „Istog smo roda”, pjesmu koju slušatelji dobro pamte. Također, na koncertu u Veloj Luci održanom Oliveru u čast Petar je nastupio nastupio uz Petra Grašu i Ninu Badrić. Koncert je održan na maloj pjaci ispred župne crkve u Veloj Luci, Petar je svojim izvedbama svima pružio emotivne trenutke. Nema sumnje kako će njegova nova pjesma „To ne mogu podnit” naći put do srca slušatelja.