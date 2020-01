Ovim svečanim koncertom pod nazivom ''Mladi mladima“ mladi umjetnici obilježavaju svoju 5. godišnjicu rada, a sredstva dobivena prodajom karata namijenjena su radu grupe "Mladi Krijesnice" Udruge Krijesnica - grupi mladih s iskustvom liječenja od malignih bolesti.

Nakon malo više od godinu dana Simfonijski orkestar mladih, malo dužeg imena jer se radi o svjetski poznatom programu - El Sistema, a kod nas pod imenom SO DO – El Sistema Hrvatska , okupit će se ponovno 28. siječnja s početkom u 19.30 sati u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski i održati svoj prvi dobrotvorni koncert.

Ovim svečanim koncertom pod nazivom ''Mladi mladima“ mladi umjetnici obilježavaju svoju 5. godišnjicu rada, a sredstva dobivena prodajom karata namijenjena su radu grupe "Mladi Krijesnice" Udruge Krijesnica - grupi mladih s iskustvom liječenja od malignih bolesti.

Ovo je prava prilika da ljubitelji ozbiljne i filmske glazbe poslušaju kako to rade naši najmlađi, a oni nam na njihovim društvenim mrežama poručuju - dođite i zažmirite samo na tren pa onda procijenite jesmo li dorasli velikim izazovima.

Ovakvom velikom glazbenom događaju pridružili su se i neki veliki glazbenici, kao što su Radovan Vlatković, hrvatski hornist svjetskog glasa i Bruno Krajcar, naš poznati skladatelj, kantautor i multiinstrumentalist iz Istre.

Iako je informacija o repertoaru samog koncerta dijelom rezervirana samo za one koji kupe ulaznicu, program čine neka od najeminentnijih djela svjetske glazbene baštine, kao i popularne skladbe latinsko-američkog podneblja iz bogatog programa SO DO orkestra.

SO DO – El Sistema Hrvatska

Udruga SO DO - El Sistema Hrvatska koju vodi naš poznati glazbenik Ricardo Luque je jedini stalni simfonijski orkestar djece i mladih u Hrvatskoj. Taj orkestar sastavljen je od dva simfonijska orkestra koje čine stotinjak mladih glazbenika iz Istre i Zagreba. Orkestri djeluju samostalno u Istri i Zagrebu, ali se povremeno u raznim prigodama, kao što je ovaj krajem mjeseca u Zagrebu, spajaju u jedan veći atraktivan simfonijski orkestar. U njoj se provodi program glazbene edukacije djece i mladih prema svjetski poznatom programu El Sistema koji je nastao u Venezueli prije više od 40 godina. Jedan od ciljeva je glazbena naobrazba mladih, ali taj cilj nije i najvažniji! Najvažniji je društveno socijalni aspekt jer je program primjenjiv kao sredstvo rješavanja mnogih problema s kojima se danas mladi susreću. Glazba obogaćuje emocionalni i intelektualni razvoj, a orkestar, putem kojeg radimo – razvija osjećaj pripadnosti, potiče bolju komunikaciju, razvija timski rad, solidarnost, odgovornost prema sebi i drugima.

I za kraj; jeste li znali da svaki drugi dan u Hrvatskoj jedno dijete oboli od maligne bolesti?