Âme će nastupiti 10. kolovoza na Tvrđavi svetog Mihovila u live izdanju. Uz njihove najveće hitove, publika će uživati i u svirci odličnog austrijskog dvojca HVOB

1. Jedan od najutjecajnijih dvojaca elektroničke scene

Djelujući već gotovo 20 godina, Âme su postali institucija elektroničke glazbe. Osnovan daleke 2001. godine nakon slučajnog susreta u trgovini pločama u Karlsruheu, dvojac kojeg čine Frank Wiedemann i Kristian Beyer ubrzo seli u Berlin, svjetsku meku elektroničke glazbe, gdje su unatoč svekolikoj glazbenoj ponudi pronašli svoje mjesto. Ne samo u Berlinu već i diljem svijeta, jer gotovo da nema važnog kluba i festivala na kojem nisu nastupili uživo ili DJ setom. Mnogi pamte i brojne sjajne nastupe u Zagrebu ili na Jadranu na kojima su osvojili cijelu vojsku sljedbenika. Posebnost predstojećeg nastupa u Šibeniku je u činjenici da će se u Hrvatskoj prvi put predstaviti u live izdanju, izvodeći svoje najveće uspješnice.

2. Live nastupi među najboljima u svijetu

Nastupi ovog dvojca uživo posebna su poslastica i među najboljima koji se trenutačno mogu čuti na području housea i techna. Kombinirajući svoje originalne stvari, remixeve te posebno aranžirana izdanja Âme znalački grade napetost sve do vrhunca, pomalo nalik rock koncertima. Gdje god nastupali, njihove su svirke redovito nadahnjujuće plesno iskustvo prožeto ekstatičnim ritmom i toplim melodijama.

3. Autori su brojnih hitova i klasika

Hitovi dvojca Âme ostaju godinama u uhu plesnih sladokusaca. Himnična Rej, jedna od ikoničnih stvari techno žanra, osvaja na prvu i ne gubi ni najmanje svježinu ni nakon godina slušanja. Baš kao i mnogi uspješni uradci kao što su Setsa, Nia ili Mifune. Nezaboravni su i brojni remixevi koje su napravili za elektroničke zvijezde, među inim za Underworld, The xx, Jazzanovu, Howling i Osunlade.

4. Osnivači su jedne od najpoznatijih etiketa

Ovaj važni dvojac u razvoju elektroničke scene dao je doprinos i svojom diskografskom kućom Innervisions, jednom od danas najutjecajnijih u svijetu. Osnovali su je s Dixonom, planetarnom zvijezdom koji se redovito pojavljuje na ljestvicama najboljih svjetskih DJ-a. Uz česte zajedničke nastupe, s Dixonom dijele i istu viziju suvremene elektroničke glazbe što je rezultiralo stvaranjem važne etikete koja kontinuirano otkriva nova uzbudljiva imena, ali i objavljuje uratke već provjerenih velikih imena. Recondite, Ian Pooley, David August, Tale Of Us, Laurent Garnier samo su neki od sjajnih izvođača na popisu izdanja Innervisionsa.

5. Dvojac HVOB osvaja nastupima diljem svijeta

Âme će u Šibeniku imati sjajnu podršku. Prije njih nastupit će, također uživo, HVOB (Her Voice Over Boys), austrijski dvojac kojeg bi trebao poslušati svatko tko voli dublje istražiti elektroničku glazbu, Štoviše, njihov je krug poklonika globalno sve širi pa je njihova aktualna turneja nabijena nastupima u brojnim svjetskim metropolama te na važnim festivalima. U Šibeniku će promovirati svoj posljednji album Rocco kojeg je kritika nazvala zavodljivim izlogom emocija uz cijeli spektar zvukova od ambijentalnog do vrlo plesnog ugođaja i savršene sanjive vokale Anne Müller. Štoviše, nastave li utabanim stazama, predviđaju im svrstavanje uz velikane kao što su Portishead, Massive Attack ili Kruder & Dorfmeister koji su prije godinu dana imali sjajan nastup također na Tvrđavi svetog Mihovila. Veličanstveni ambijent ove tvrđave uz ostalo navedeno jamac je da ćemo prisustvovati jednom od najboljih glazbenih događaja ovog ljeta na Jadranu.

Ulaznice su u prodaji u sustavu Entria i na prodajnim mjestima Tvrđave sv. Mihovila u Šibeniku: Infopult Tvrđave sv. Mihovila (Zagrađe 21), Barone shop na Tvrđavi Barone (Put Vuka Mandušića 28), City Point šibenskih tvrđava (Don Krste Stošića 1).