Nakon posljednje ‘Jedan dobar dan’, grupa Pavel s aktualnog albuma ‘Ennui’ donose novi, sedmi singl za jesenske dane koji nam slijede. ‘Kako da te ne volim’, orkestralno bogatu, vokalno snažnu i upečatljivu baladu, jednu od omiljenih pjesama s albuma, vokalno je iznijela Antonia Šerić Tonka.

‘Ljubavna, pitka, ne preozbiljna, iako se takvom doima na početku. ‘Kako da te ne volim’ jedna je od omiljenih pjesama s novog albuma ‘Ennui’, poručila je Tonka o novom singlu.

Tekst i glazbu standardno potpisuje Aljoša Šerić, a u aranžmanu i orkestracijama mu se pridružio Dalibor Grubačević.

‘’Još jedan pokušaj da svrnem pažnju gđi Broccoli, pa da konačno angažira Pavel za naslovnu pjesmu idućeg Jamesa Bonda, ne mora Pavel nužno, neka makar uzme Dalibora Grubačevića za raspis orkestra ili Jeru Šešelju za produkciju. Gđo Broccoli, lopta je na vašem terenu’’, poručio je Aljoša o pjesmi ‘Kako da te ne volim.

Spot je nastao u režiji mladog kreativca Doringa, kojem je ovo prva suradnja s Pavelom, a spotom nas stilski vodi u zlatno doba noir filmova te ujedno donosi i pomalo bondovske atmosfere.

"Kada me Aljoša nazvao s idejnim rješenjem za spot, crno bijelo plus monokromne scene u bojama, odmah sam znao da je to nešto u čemu ću se snaći. Stilski smo otišli u zlatno doba noir filmova, a opet ostavili dovoljno prostora za suvremene intervencije digitalnih alata. Samo snimanje je proteklo vrlo glatko, Tonka je iznimno profesionalna osoba i ugodno društvo. Definitvno se veselim još kojoj suradnji s Pavelom, njihov autorski izričaj se čini kao nepresušan izvor slikovitih pjesama što je želja svakog redatelja te snimatelja glazbenih video brojeva", rekao nam je Doringo.

Pavelov album ‘Ennui’ ovjenčan je Porinom za album godine i najbolji pop album. Ujedno je dobio Porin i za likovno oblikovanje, a pjesma ‘Ne daj na nas’ u suradnji s Tedijem Spalatom Porina je dobila u kategoriji ‘Najbolja vokalna suradnja’.