Iako se Pannonian Challenge ove godine održava ranije nego prijašnjih godina, ne brinite, komarci i odlična zabava i ove godine bit će prisutni.

19. po redu Pannonian Challenge, najveći festival urbanih sportova u ovom dijelu Europe predstavio je ovogodišnji program. Ljubitelji ekstremno dobre zabave ove će godine moći uživati u vratolomijama BMX, skate i roller vozača u najranijem periodu do sada, od 28. svibnja do 2. lipnja, no iako je termin raniji nego ikada, ono što sa sigurnosti možemo obećati je odlična zabava i mnoštvo komaraca, koji su s godinama postali i zaštitni znak Pannonian Challengea.

Ove godine na festivalu će biti preko 300 vrhunskih sportaša iz cijelog svijeta, a zanimljivost je i da je BMX i skate kao sport uvršten na listu Olimpijskih sportova, tako da ćemo ove godine u Osijeku moći pratiti i bodriti buduće olimpijce. Na zadovoljstvo posjetitelja ulaz na sportski dio je besplatan.

Za zabavu na glazbenom dijelu festivala pobrinut će se Psihomodo Pop, Urban & 4, M.O.R.T. i brojni drugi koji će kao i prošlih godina zagrijavati atmosferu do ranih jutarnjih sati. Odličnu glazbenu atmosferu već tradicionalno garantira otvorenje u dvorištu Kazamata, koje iz godine u godinu dovodi sve veći broj zaljubljenika u urbane sportove i glazbu.

Uz mnoštvo vrhunskih sportaša i glazbenika, Pannonian Challenge ove će godine po prvi puta okupiti i stručnjake iz područja event menadžmenta. Uz najveće izdanje festivala do sada ove godine po prvi puta predstavit će se i “TO DO” sport event konferencija koja će se održati u sklopu festivala 1. i 2. lipnja na Građevinskom fakultetu u Osijeku.

TO DO konferencija je događaj koji okuplja stručnjake iz različitih područja sporta i event industrije koji dijele svoje ideje, znanje i životno iskustvo s ciljem povezivanja i međusobnog razvoja. Najbolji stručnjaci u sport-event industriji predstavit će svoje projekte te raspraviti o trendovima i mogućnostima povezivanja i razvoja. Ovo je do sada najznačajna konferencija u regiji, a ekipa iz organizacije ponosna je što je mjesto događanja upravo Osijek. Kotizacija za „TO DO“ konferenciju je 300 kuna + PDV, a sav financijski prihod odlazi Centru za pružanje usluga u zajednici „Klasje“ koji će ovom donacijom financirati sportske aktivnosti svojih korisnika.

Ponovimo još jednom, Pannonian Challenge od 28. svibnja do 2. lipnja okupit će najbolje svjetske vozače urbanih sportova, stručnjake iz područja sporta i event industrije kao i neke od najboljih izvođača i bendova u regiji i komarce te tako spektakularno započeti još jedno zanimljivo i vruće ljeto u Slavoniji.