Nakon nezaboravnog desetljeća provedenog na nevjerojatnoj tvrđavi Punta Christo pored Pule, Dimensions festival i Outlook festival sljedeće ljeto plove prema jugu, točnije u središnju Dalmaciju.

Periodi održavanja festivala također su se promijenili i to za sam vrhunac ljetne sezone, od kraja srpnja do sredine kolovoza. Prva imena koja će nastupiti bit će objavljena uskoro, kao i početak prodaje prvih regionalnih ulaznica tzv. ranograbilica.

Oba festivala će se održati na tri lokacije; na zadivljujućoj tvrđavi svetog Mihovila, izgrađenoj na litici iznad središta grada Šibenika, zatim, u prekrasnoj uvali The Garden Resorta u Tisnom te na otvorenoj terasi diskoteke Barbarella, gdje će nezaboravne cjelonoćne zabave biti pogonjene moćnim Sinai Sound Systemom.

Outlook festival također je otkrio i promjenu u nazivu i konceptu, pa smo tako dobili Outlook Origins, novo ime koje obećava povratak izvornim korijenima i temeljima na kojima je izgrađeno ovo najveće svjetsko slavlje sound system kulture. Outlook Origins će se događati od 30. srpnja do 4. kolovoza, dok će Dimensions uslijediti nakon toga, od 13. do 18. kolovoza. Oba događaja pokrenula su nova, uzbudljiva poglavlja u svojim pričama, koja će se iduće godine odigrati u izrazito intimnom okruženju.

Šibenska tvrđava sv. Mihovila, koja datira još iz 11. stoljeća, jedna je od najljepših pozornica na otvorenom na Jadranu. U okruženju njenih impozantnih bedema održat će se otvorenja Dimensions i Outlook festivala, a više informacija stiže uskoro.

Pravi dio raja smješten na dalmatinskoj obali, točnije u mjestu Tisno, The Garden Resort blagoslovljen je kristalno čistim morem, suncem i zvjezdanim nebom. To idilično i intimno okruženje postat će nova lokacija za mnoštvo ljubitelja glazbe iz cijelog svijeta. Unutar The Garden Resorta nalaze se tri različite, ali podjednako voljene pozornice. Legendarna pozornica na plaži, smještena na samom rubu uvale, uz more. Na glavnoj pozornici nastupit će najveća imena festivala, a u blizini ispod krošnji drveća Olive Grove pozornica ugostit će glazbene talente u usponu. Barbalella, kao jedan od najzanimljivijih svjetskih klubova na otvorenom, udaljena kratku vožnju od The Garden Resorta, okupit će plesače do ranih jutarnjih sati. Kako bi održali originalni duh Dimensions i Outlook festivala, za zvuk će biti zadužen već kultni Sinai Sound System.

Outlook Origins

Outlook Origins će otkriti i proslaviti izvorne stupove i temelje koji su bili sastavni u ranim godinama festivala i želi pronaći svoj dom u prekrasnom okruženju The Garden Resorta u Tisnom. Izvorno smješten u Petrčanima, The Garden je bio mjesto na kojem je Outlook započeo svoj put 2008. godine, a sada se festival priprema vratiti u ovo intimno okruženje kako bi proslavio sve ono što ga čini toliko jedinstvenim. Festivalski program će biti brižno odabran kako bi naglasio sve temelje koje čine Outlook: dubstep, dub, reggae, drum'n'bass, jungle i grime. Nekoliko ključnih kuratora te scene će blisko surađivati kako bi osigurali očuvanje baštine i korijenja festivala. Kuratori Outlook Origins festivala će biti objavljeni u sjedećim tjednima.