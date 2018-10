Festival je otvorilo pet kratkih filmova iz službene konkurencije: Tehnička stanka, Spoj, Uspon, Quidnunc i Pljačka.

Deveti po redu One Take Film Festival, međunarodni festival filmova snimljenih u jednom kadru, u petak je otvorio svoja vrata mnogobrojnim posjetiteljima kina Europa. Festival je 2003. pokrenuo redatelj i filmski snimatelj Vedran Šamanović.



U ulozi voditeljice, glumica Ana Vilenica pozdravila je okupljene goste, među kojima i autore filmova koji se ove godine prikazuju tijekom festivalskog vikenda, kao i predstavnike Hrvatskog audiovizualnog centra, Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje kulturu i sport, Zagrebačkog foto kino saveza i Zagrebačke zajednice tehničke kulture.

Ana Vilenica (FOTO: PR)

, kao i 1 hrvatski film: Spoj Nevena Dužanca. O najboljem filmu odlučit će tročlani žiri u sastavu Peter Blackburn, australski redatelj i pobjednik osmog One Take Film Festivala; Sara Hribar, nagrađivana hrvatska filmska redateljica i scenaristica; te Martin Jehle, redatelj i suradnik na sveučilištu u Hildesheimu u Njemačkoj.Ispred One Take Film Festivala publici se obratila direktorica festivala Sanja Šamanović naglasivši kako ovogodišnjidonosi do sada najveći broj filmova, veliki broj već dobro poznatih festivalskih programa, nove filmske i galerijske koncepte, predstavljanja filmskih škola i festivala. I prvi put – baš su svi programi obilježeni jednim kadrom.

„U programu su i majstori one takea, ali i neki koji su tu i po prvi puta, filmovi koji su obišli najveće svjetske festivale, ali i oni koji svoju premijeru imaju kod nas. Dvosatni i dvominutni kadrovi. Trileri i drame. Vjenčanja, prekidi, ljubavi, mržnje, razočaranja, oprosti... raznolike provedbe jednog kadra pod zajedničkom temom emocije i odnosi“, tim je riječima Sanja Šamanović svečano otvorila deveto festivalsko izdanje.

One take film festival (FOTO: PR)

iz službene konkurencije: Tehnička stanka, Spoj, Uspon, Quidnunc i Pljačka. Publici su se obratili glumica iz filma Tehnička stanka Nina Tararuieva i redatelj filma Spoj Neven Dužanec.izrazila je svoje zadovoljstvo dobrodošlicom na festivalu te istaknula da film nije bio jednostavan za snimanje kao što je to i pravilo za filmove snimljene u jednom kadru, dok je Neven Dužanec zahvalio svojoj filmskoj ekipi te napomenuo kako je film napravljen doslovno iz ljubavi prema filmu, tj. bez ikakvog budžeta.Nakon svečanog otvorenja publici je predstavljen film Havaji, Oslo norverškog redatelja Erika Poppea kojem je posvećen ovogodišnji program Loading...Ulaz na sve projekcije je besplatan, stoga ne oklijevajte i ovaj vikend provedite u kino dvoranama kina Europa te galerijskim prostorima Galerije Vladimira Bužančića, Grete i Centra za likovni odgoj Grada Zagreba i upoznajte se s raznim interpretacijama emocija i odnosa u jednom kadra.