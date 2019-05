Slagalicu izvrsnog glazbenog programa ovogodišnjeg Tabora upotpunjuju dva sjajna glazbena imena.

Pionir eklektičnog live-looping-beatbox zvuka, street performer Benjamin Stanford, poznatiji kao Dub FX jedinstven je glazbenik koji svojim nastupima, ali i načinom na koji je ostvario svoj glazbeni uspjeh postao inspiracija milijunima diljem svijeta.

Držeći se svojih underground korijena, uspio je razviti zavidnu karijeru bez ikakve pomoći komercijalnih medija i diskografskih kuća, ostvarivši tako san mnogih glazbenika. „Samo sam želio putovati i stvarati glazbu“, izjavljuje umjetnik koji je šest godina živio i svirao na ulici. Započevši svoj umjetnički put 2006. kada su društvene mreže bile novost, nije mogao predvidjeti kako će one postati tako važna platforma koja će ga lansirati u glazbene visine: „Prije nego sam uopće shvatio da su moje video snimke postale viralne, već sam svirao na najvećim svjetskim festivalskim pozornicama“, govori Dub FX. Unikatnog vokala, Dub FX jednakom energijom osvaja ulične trgove, male klubove i velike festivale, a njegovu nepatvorenu energiju prepoznaje oduševljena publika, koja ga na koncertima prati do u svaki beat. Nastup na Taboru ujedno je i jedini ovoga ljeta u Hrvatskoj, pa priliku da uživo slušate Dub FX-a ne biste trebali propustiti, bilo da ste njegov fan ili ćete to, u što uopće ne sumnjamo, tek postati!

Sunset Stage idealna je pozornica za jedan od najzanimljivijih alternativnih eksperimentalnih bendova regije – Igralom. Predstavnici autentične niške scene dolaze razigrati srca i tijela svojim, kako ga sami nazivaju, „hilbili-afro-fank zvukom“. Glazba Dimitrija Simovića, Darka Uroševića i Mladena Marjanovića nastaje na podlozi saharskog blues rocka, a njihovim improvizacijskom umijećem dovedenim do perfekcije, istodobno lišenim ikakvih barijera, nastaje neponovljiv i prepoznatljiv glazbeni doživljaj, zabilježen i na posljednjem albumu naziva “Sunovrat” koji se našao u mnogim izborima najboljih albuma u 2018. godini.

I ove će se godine za sve zaljubljenike u savršen spoj slasnih zagorskih delicija i glazbenih vrhunaca jazza, bluesa, etna i evergreena u Grešnoj gorici nadomak dvorca Veliki Tabor održati festivalski program pod nazivom „Food & Jazz“. U jednoj dvije koncertne večeri posjetitelji će uživati u posebnom ozračju autorske glazbe Dražena Franolića i Kamenka Ćulapa, koji kao Duo Franolić Ćulap u svojim kompozicijama razvijaju specifičan orijentalni stil inspiriran arapskom, turskom, balkanskom, indijskom etno glazbom upotpunjenom bluesom i jazzom. Put od svog omiljenog Trnja do zvjezdanog desiničkog neba za prijeći i legenda šansone i jazz glazbe Drago Diklić, koji će taborsku će publiku počastiti svojim bezvremenim hitovima, a glazbeniku čije su pjesme postale dijelom hrvatske nematerijalne baštine pridružit će se i sjajni glazbeni kolege - Julije Njikoš na klaviru, Ante Gelo na gitari, Mladen Baraković na basu, te Josip Cvitanović na bubnjevima.

U popratnom filmskom programu ove će godine posebno biti predstavljena dva domaća autora. Prošlogodišnji pobjednik u domaćoj konkurenciji, redatelj Igor Bezinović, na Taboru će se predstaviti retrospektivom svojih kratkometražnih filmova „Nepovratno”, “Goli sati”, “Vrlo kratki izlet”, “Benjamin”, “Cartolina de Momjan” i “Lovettovi”. U programu Zagorski specijal kojim se istražuju spone između Zagorja i filmske umjetnosti ove će godine biti prikazan “Dom boraca” redatelja Ivana Ramljaka, dokumentarac o sudbini kumrovečkog Spomen-doma boraca NOR i omladine Jugoslavije.

Festivalske ulaznice po nižim cijenama dostupne su još samo do 25. svibnja, stoga požurite osigurati si vrhunski provod po najpovoljnijim uvjetima!