Rage Against The Machine

Rage Against The Machine trebali su nastupiti u Zagrebu 17. rujna, no bend je sada otkazao nadolazeći europsku i britansku turneju.

Grupa Rage Against The Machine otkazala je sve europske i britanske datume turneje "Public Service Announcement" pa time i zagrebački koncert planiran 17. rujna.

"Prema liječničkim uputama, (pjevač i frontmen benda) Zack de la Rocha je obaviješten da se britanski i europski dio turneje Rage Against The Machine, u kolovozu i rujnu 2022., ne mogu nastaviti. S velikim razočaranjem objavljujemo otkazivanje koncerata", napisali su članovi grupe Brad, Tim, Tom i Zack na Instagramu.

Rage Against The Machine će završiti svoje nastupe u Madison Square Gardenu 11., 12. i 14. kolovoza, a zatim se Zack mora vratiti kući na odmor i rehabilitaciju.

"Letovi, putovanja i rigorozan raspored u Velikoj Britaniji i Europi jednostavno su preveliki rizik za potpuni oporavak. Žao nam je svih naših obožavatelja koji su godinama čekali da nas vide i nadamo se da ćemo se uskoro ponovno vidjeti", rekli su članovi grupe.

Zach de la Rocha ozlijedio je nogu već na drugom koncertu dugoočekivane povratničke turneje u Chicagu 11. srpnja, ali je ipak odradio američki dio turneje.

