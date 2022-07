Zrće je oduvijek poznato kao hit destinacija mladih, a nakon dvije godine borbe s pandemijom koja je ostavila trag na svim segmentima industrije zabave, čini se da se ovo ljeto konačno sve vratilo u normalu i da će ljetni provodi izgledati – baš kao nekad.

Cijela plaža, iako često nazivana hrvatskom Ibizom, sve više podsjeća na Mykonos - bijele ležaljke, suncobrani, tirkizno more, VIP separei, privatni bazeni, veliki izbor vrhunske gastro ponude, preko nekoliko najvećih festivala i neka od najvećih svjetskih i domaćih glazbenih imena.

Hideout festival je upravo u tijeku, a Zrće je domaćin i Sonusa, Fresh Islanda, Spring Break festivala itd. Od ove godine 24-satna destinacija vrhunskog provoda, na svoju listu prestižnih festivala dodaje još jedan.



Nije tajna da su najslušanija imena u Hrvatskoj prema Billboard ljestvici Buba, Jala, Senidah, Inas, Grše, Kuku$, Rasta itd.; a Zrće će upravo tim imenima biti domaćin za tri tjedna na prvom Open Air festivalu, od 22. do 24. srpnja.



100% Gang je glazbeni festival koji će okupiti najatraktivnije hip-hop, trap i new Balkan wave izvođače u regiji, a to su: Jala Brat, Buba Corelli, Elena Kitić, Inas, Coby, Cunami, Nikolija, Rasta, Senidah, Kuku$, Connect, Grše, Rimski, Corona, Alen Sakić, Kali, Banfica, Zera, Zoi, Brzo Trči Ljanmi, Klinac, Gazda Paj, Cvija, DJ Shone & Fox.



Festival će imati tri bine: Glavnu binu koja se proteže duž cijele plaže Zrće, Euphoria club i Burra beach house. I ovo je prvi festival koji omogućava fanovima da aktivno sudjeluju u organizaciji tako da je jedan sretnik, koji je predložio ime festivala – 100% Gang – osvojio lifetime pass na festival.

Ovisno o afinitetima, posjetitelji će moći odabrati ulaznice za parter, Fan pit, Vip Premium & VIP Sky.

Prvi dan festivala, 22. srpnja otvaraju Jala Brat, Buba Corelli, Coby, Inas, Elena Kitić, Nikolija i Cunami.



U subotu, 23. srpnja na stage se penju Senidah, Rasta, Klinac, Alen Sakić, Kali, Zera, Zoi, Brzo Trči Ljanmi, Rimski, Corona & Banfica.



U nedjelju, 24. srpnja, na zadnji dan festivala za vrhunski provod zaduženi su Kuku$, Grše, Connect, Gazda Paj & Cvija. Osim toga, na zadnji dan festivala stiže i svih 15 natjecatelja IDJ Showa, popularnog regionalnog talent showa!



Ovakav festival svakako još nismo vidjeli na ovim prostorima, sva najveća imena regije na jednom stageu i svi najslušaniji izvođači na jednoj plaži. Iako je Zrće poznato kao destinacija koja je domaćin najvećim svjetskim imenima, ovakav Open Air definitivno je iskorak.

