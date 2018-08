Nakon brojnih koncerata i vrhunskih tuluma kojima Yammat FM već tri godine uveseljava svoju publiku i slušatelje, stiglo je i ono koje se dugo čekalo.

Ljetno izdanje Yammatova fueled by Cockta, održalo se u petak navečer na punoj šibenskoj ljepotici, Tvrđavi sv. Mihovila. Pod zvjezdanim nebom jedne od najljepših pozornica u Hrvatskoj, razne su generacije posjetitelja uživale u glazbi Mayalesa, Pips, Chips & Videoclipsa te Yammatovog DJa Zdravka Mamića Maminha.



Večer je otvorio direktor Yammat FM-a Alen Balen koji je podsjetio kako je Yammatova glazbena redakcija za 2017. godinu izabrala najbolju pjesmu godine; Pips Chips & Videoclips – K1, te za album godine - Mayales - Simbol za sunce, a titula najboljeg radijskog DJ-a i voditelja pripala je Zdravku Mamiću Maminhu. Svo troje našlo se sinoć na fenomenalnom zdanju tvrđave Sv.Mihovila. Prava je to poveznica priče koja se najljepšim stihovima otpjevala na Ljetnom Yammatovu – jer publika se s izborom Yammata itekako složila.



'Malena', prvi službeni singl spomenutog albuma Mayalesa otvorila je eterični koncert benda koji se predstavio u svom punom sjaju. Sjajno raspoložen frontmen Petar Beluhan okupljene je posjetitelje vodio kroz diskografiju svoga benda. Tako su se na šibenskoj ljepotici mogle čuti i uspješnice poput 'Toliko smijeha', 'Roadie', ali i 'Ti dobro znaš' – u kojoj je nova pjevačica Nikolina Kovačević pokazala svu raskoš svoga vokala. Iznenađenja su nit vodilja pa je tako uloga prvog pripala Natali Dizdar koja je izvela Mayalesov singl iz 1998. 'Od ljubavi' i ostavila Tvrđavu bez teksta.



Tek da nas podsjeti zašto slovi za jedinstvenu pojavu na hrvatskoj glazbenoj sceni, Pips, Chips & Videoclips istoimenim su singlom otvorili jedan od onih koncerata koji se ne propušta. Publiku je na noge digao frontman Dubravko Ivaniš 'Daddy', koji je sve one koji su sjedili pozvao da se ustanu jer "to je rock koncert". Uz dobro zagrijanu publiku, Tvrđavom su odjekivali hitovi poput 'Bi li ili ne bi', '3PM', 'Narko' i 'Poštar'. Bilo je i iznenađenja jer izveli su Pipsi singl 'Kung Fu' koji će bend uskoro i službeno objaviti. Odlično raspoložena publika, Pipse je zvala i na bis, koji je završio 'Na putu prema dolje' gdje ih je spreman dočekao DJ Maminho. Ljetno Yammatovo napunilo je šibensku utvrdu kojom je do ranih jutarnjih sati odzvanjao maestralni odabir vrhunske house glazbe DJ Maminha.



Sva događanja na Tvrđavi sv. Mihovila sinoć je popratilo i oko (te uho) Yammatovog live streama koji je prenosio program sve do ranih jutarnjih sati. Na taj način nitko nije mogao propustiti najveći ljetni događaj. Nakon još jednog ovakvog Yammatova fueled by Cockta– možemo samo s osmjehom čekati sljedeće projekte ovog zagrebačkog radija, koji stoji iza dobre glazbe, bez kompromisa.