Neke od najpoznatijih pjesama svih vremena u povijest su ušle upravo zbog glazbenika koji su ih otpjevali, no to nužno ne znači da se radi o njihovim pjesmama. Brojni bendovi i pjevači tijekom karijere poigravali su se sa žanrovima te su često "krali" pjesme drugim kolegama. Neke od njih zaživjele su puno bolje od originala, a za neke od njih i danas rijetki znaju tko ih je otpjevao u originalu. Donosimo vam pregled 10 najpoznatijih obrada koje su popularnije od svojih originala.

“Nothing Compares 2 U” - Sinead O’Connor

Jedan od najvećih hitova pjevačice koja je nedavno posjetila Zagreb zapravo je pjesma slavnog Princea. Glazbenik je singl napisao za jedan od svojih projekata, bend The Family, no Sinead je pjesmu proslavila među širom publikom.

"I Love Rock 'n' Roll" - Joan Jett & the Blackhearts

Jednu od najpopularnijih rock pjesama svih vremena napisali su ALana Merrill i Jake Hooker te su je originalno snimili Arrows 1975. godine. Joan Jett je pjesmu čula na koncertu te je s kolegama iz benda odlučila obraditi, a nakon što je objavljena 1982. u njihovom aranžmanu doživjela je svjetsku popularnost.

“All Along the Watchtower” - Jimi Hendrix

Legendarni Bob Dylan je pjesmu "“All Along the Watchtower” napisao 1967. godine, kada je prvi put objavljena na njegovom albumu "“John Wesley Harding”. Singl je "posudio" njegov kolega Jimi Hendrix, a danas je znamo kao jednu od najlegendarnijih izvedbi popularnog glazbenika koji je preminuo sa samo 27 godina.

"American Woman" - Lenny Kravitz

Kanadski bend The Guess Who je 1970. godine objavio svoj veliki hit, koji je danas poznatiji u izvedbi Lennyja Kravitza. Lenny je 1999. godine s pjesmom osvojio top liste diljem svijeta, a njegova obrada pjesme završila je i u filmu "Austin Powers".

"Cocaine" - Eric Clapton

Pjesmu "Cocaine" je 1976. godine napisao J.J. Cale, no na svjetske liste je završila godinu dana kasnije kada ju je otpjevao Eric Clapton. Postala je ujedno i njegova zaštitna pjesma tijekom godina, a iako su je kritičari povezivali s drogom, Clapton godinama tvrdi da se radi o upravo suprotnoj tematici.

“Tainted Love” - Soft Cell

Singl "Tainted Love" najpoznatiji je u izvedbi benda Soft Cell, a kada ga je godinama kasnije obradio Marilyn Manson, mnogi su smatrali da je pjesmu "posudio" od njih. Original pjesme je ipak iz 1964. godine, a soul pjevačica Gloria Jones ju je prva snimila.

"Girls Just Want To Have Fun" - Cyndi Lauper

Brojni izvođači su prepjevali hit singl slavne Cyndi Lauper iz 1983. godine, no nitko nije uspio dostići popularnost koju je ona donijela pjesmi. Ipak, pjesma je prvi put snimljena 1979. godine u izvedbi Roberta Hazarda.

"Hurt" - Johnny Cash

Jednu od najpopularnijih pjesama Johnny Cash je snimio već pri kraju svoje karijere. Singl "Hurt" Cash je objavio 2002. godine, a pjesma u originalu pripada bendu Nine Inch Nails. Kada je Cash zamolio Trenta Reznora može li obraditi njegovu pjesmu, glazbenik je bio počašćen, no bojao se da će dobiti potpuno drugačiji efekt. Na kraju je i sam postao jedan od najvećih fanova Johnnyjeve verzije pjesme.

“It’s My Life” - No Doubt

Britanski synthpop bend Talk Talk je 1984. godine objavio pjesmu "It's My Life" koja je bila i najavni singl njihovog drugog albuma, no tek je 2003. godine postala planetarno popularna nakon što su je obradili No Doubt.

“The Man Who Sold The World” - Nirvana

Pjesma Davida Bowieja dugo je bila jedna od najdražih Kurtu Cobainu koji ju je s Nirvanom obradio početkom 90-ih godina. Nirvanina verzija osvojila je MTV te je do danas ostala kao jedna od najpoznatijih obrada ikada.