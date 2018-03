A Weekend Block Party predstavit će odličnu glazbenu postavu i line-up koji se sastoji od međunarodno cijenjenih, kao i lokalnih izvođača, a sve to u kombinaciji uz sjajnu hranu, craft pivo, radionice, umjetnost, te najavu sezone ljetnih festivala, u maniri prave kvartovske zabave u dvorištu pivovare.

A Weekend Block Party, novi gradski festival pod otvorenim nebom koji će se održati tijekom ovog blagdanskog vikenda, od 30. ožujka do 1. travnja, u zagrebačkoj The Garden Brewery na Žitnjaku, najavljuje proljeće i toplija vremena uz legendarne Lee Scratch Perryja i Mad Professora live i Pharoahe Moncha. A Weekend Block Party predstavit će odličnu glazbenu postavu i line-up koji se sastoji od međunarodno cijenjenih, kao i lokalnih izvođača, a sve to u kombinaciji uz sjajnu hranu, craft pivo, radionice, umjetnost, te najavu sezone ljetnih festivala, u maniri prave kvartovske zabave u dvorištu pivovare.

Odlična glazbena postava raspoređena je na tri dana: plesni petak, dub subotu i hip-hop nedjelju, a upravo je objavljena i detaljna satnica nastupa. Festival otvaraju Zagreb All Stars DJs, neka od najpoznatijih zagrebačkih imena Felver, Sergej, Ivona Kovačević, Ilija Rudman, Grim, Nick & Pepi i to sve od 18 do 4 ujutro.

Također cjelodnevnu, Dub subotu 31. ožujka obilježit će živuća glazbena legenda Lee Scratch Perry kojem se u live nastupu pridružuje producentski genije Mad Professor. Lokalna potpora su Dubolik & Lo Peaks, Dr. Obi & Anja G, One Dread i Bass Culture Sound System.

Hip-hop je zajednički nazivnik za glazbenu selekciju u nedjelju 1. travnja koja kreće u 14 sati i traje sve do 2 ujutro. Pharoahe Monch, međunarodno cijenjeni hip-hop umjetnik iz Amerike, dostavlja svoje kompleksne stihove i besprijekorne rime, a uz njega su No Fakin DJs, Mad Nice, Phat Phillie i Hrvatska Funk Delegacija.

Hip-hop nedjelju obogatit će i prezentacija DJ radionice koju vodi DJ Venom, klupski DJ i turntablist, višestruki prvak Hrvatske, te finalist svjetskog i europskog prvenstva. Plesna škola Funkadelik pokazat će street i klupske stilove plesa, te njihov razvoj kroz funk, brake, hip-hop, house i dancehall glazbu. Cijela hip-hop nedjelja ne bi bila potpuna bez graffiti umjetnika koji će dati posebnu vizualnu dimenziju događaju. Kvartovska zabava ne bi bila potpuna pravog roštilja koji će pripremati BarBaQ i Submarine. Oba kuharska tima pripremila su posebne mesne i vegetarijanske AWBP menije, a uz hranu tu je velik izbor craft piva.

Kako bi dosljedno upotpunili čitavo događanje, za ovu prigodu PDV tim je pripremio poseban pop-up record store s probranim vinilnim naslovima koji će se moći kupiti na licu mjesta tijekom cijelog vikenda. Bit će dostupna bogata selekcija (pod)žanrova usko vezanih uz ovaj nesvakidašnji tulum kao i pripadajući merchandise, te razne potrepštine i dodaci koje omogućuju da (vaši) vinili u kolekciji budu u vrhunskom stanju.

The Garden i Pozitivan ritam timovi kreatori su hrvatske festivalske scene više od desetljeća, a s događajima koji sežu preko Istre i Dalmacije, postavili su Hrvatsku na festivalsku mapu svijeta. Prva zajednička suradnja stavlja Zagreb na popis nezaobilaznih gradova Europe. A Weekend Block Party ujedno je i službena najava ljetnih festivala u organizaciji dva promotera, te će predstaviti ukupno 10 ljetnih događaja - Seasplash, Outlook, Dimensions, Slurp, Love International, Defected Croatia, Dekmantel, Soundwave, SunceBeat i Hospitality.

Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio.hr. Pretprodajna cijena za sva tri dana je 220 kn. Dnevne ulaznice za petak u pretprodaji su po 70 kn, a za subotu i nedjelju po 90 kn. Na dan događaja, ulaznice za petak će bit 70 kn, a ulaznice za subotu i nedjelju će biti po 120 kn. Kupci ulaznica po pretprodajnim cijenama za ovaj događaj ostvaruju popuste od 10% na kupovinu ulaznica za Seasplash i Love International festivale, na prodajnim mjestima Entria u The Garden Brewery i Pločniku.