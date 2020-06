'Zaštitni znak' ITD-a Miroslav Rus i prvi pjevač Brane Bekić i dalje su vjerni prepoznatljivom zvuku, žestoki, rokerski i angažirani u tekstovima.

Ne diraj ono što nisi gradio, ne čupaj ono što nisi sadio, a sve što stvoriš zvat ću po tebi i to ti nikada uzeo ne bi. Poruka je ovo ITD band-a, koji je unatoč svemu ovih dana, predstavio novu pjesmu i video spot 'Zagreb'. Njome se ujedno završava njihova glazbena trilogija, započeta hitovima 'Plesač na žici' i 'Proljeće'. 'Zaštitni znak' ITD-a Miroslav Rus i prvi pjevač Brane Bekić i dalje su vjerni prepoznatljivom zvuku, žestoki, rokerski i angažirani u tekstovima.



Ili kako bi ovom prigodom rekao Miroslav Rus, dobri stari, dobri novi ITD band, 'Zagreb je bio i ostao moja najveća ljubav, moj rodni grad, moja inspiracija. Razumjet će me svi, koji mogu i znaju voljeti mjesta svoga odrastanja. Voljeti svoj grad ne znači ne voljeti druga mjesta, kao što ni tražiti minimalno poštivanje svoga grada, ne znači imati išta protiv drugih. I upravo u tome, je bit ove pjesme. Nerviraju me oni koji to ne čine, a još više oni koje vrijeđa kada im se to kaže.



Dakle poštivaj Zagreb kao i onaj grad iz kojega jesi i ništa više, a ja ću to svakako učiniti i za mjesto tvoga rođenja. Sve dalje je povijest, a iz nje sam eto vratio ITD band, sa predzadnjim singlom prije petog albuma. Tko voli nek' izvoli!', poručio je ovom prigodom Rus. Kao i pjesma, video spot iza kojeg stoji ekipa Hit Produkcije, svojevrsna je razglednica Zagreba, koja ostaje kao zapis jednog vremena.