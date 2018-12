Splitska grupa Providenca nakon pjesme "Takva sam ja" u izdanju Scardone, snimila je novu pjesmu romantičnog naziva "Sanjaj", a u pjesmi im se pridružio poznati gitarist i skladatelj Ante Pupaćić Pupi.

Ova zanimljiva splitska grupa donosi nam novu pjesmu punu ljubavi i emocija kojom potiče ljude da što više vole, sanjaju i uživaju u životu.

Vezani članci Gluma joj nije bila prvi izbor

''Kad mi je Mirella pokazala stihove koje je napisala, odmah smo se dogovorile kako ih treba uglazbiti. Pjesma je puna ljubavi, emocija i univerzalna je. Pupi je glazbom divno obojao stihove, a mi smo joj čini mi se, udahnule život našim glasovima. Nadam se da će je i publika prigrliti - kazala je Zorica Bučić.

Suradnjom su oba dvije strane oduševljene i smatraju da je to bila dobitna kombinacija za ovu pjesmu.

- Možda se čini kako smo nas dvije i Pupi neobičan spoj, ali to nije baš tako. Ljudi koji ga dobro ne poznaju misle kako je on žestoki roker, no on je najveći emotivac kad uzme akustičnu gitaru u ruke. Odavno smo htjeli napraviti nešto ovako, ali je svatko od nas uvijek bio u nekom svom životnom rasporedu - ispričala je Mirella Meić.

Ante Pupačić Pupi, hrvatskoj javnosti najpoznatiji po čuvenom solu u pjesmi ''Geni kameni'' u novoj Providencinoj pjesmi zaslužan je za glazbu i aranžman:

- Mirella i ja smo imali puno suradnji na njenim humanitarnim koncertima za bolnicu, na nekim predstavama za djecu, gradskim manifestacijama, ali zajednička pjesma nam je bila neostvarena želja. Ja sam poznat po tome da ne funkcioniram mobitelom, rijetko uopće odgovaram na pozive. Međutim to jutro kad je ona nazvala javio sam se iz prve. Odmah je došla u studio, donijela stihove, uzeo sam gitaru i pjesma je stvarno nastala u trenu - rekao je Pupi.

Video spot za pjesmu ''Sanjaj'' napravio je Matko Petrić. Matko je glazbenik koji i svira s Providencom, a upravo on im je dao neke ideje oko ove pjesme. Glazbenice su naglasile kako im je želja s ovom pjesmom poslati poruku da ne zaboravimo sanjati u ovo predbožićno vrijeme.