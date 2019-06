Kristijan Rahimovski obilježava 15 godina na hrvatskoj glazbenoj sceni i izdaje novi singl "Opet palim radio".

"Opet palim radio", novi je singl Kristijana Rahimovskog. Skladba iz autorske radionice Mire Buljana, koji potpisuje glazbu, tekst i produkciju, dok je aranžman djelo Hrvoja Prskala, svojevrsna je zahvala svim radijskim djelatnicima, koji su podrška glazbenicima.

"Pjesma "Opet palim radio", najavljuje album na kojem radim, i kojim ću obilježiti petnaest godina glazbene karijere. Prije točno petnaest godina objavio sam prvi singl pod nazivom ”Svaki dio srca mog”. Sjećam se uzbuđenja, kad sam prvi puta čuo svoju pjesmu na radiju. Moj tadašnji prvi bend Raspashow i ja, s nestrpljenjem smo čekali i nismo mogli vjerovati da se to događa. To uzbuđenje i dan danas traje, kada god pustim novu pjesmu u eter. Ona je svojevrsna zahvala svim radijskim urednicima, što me godinama podupiru.

Ta neraskidiva veza radijskih urednika, koji svojim znanjem i procjenama mogu utjecati na karijeru jednog izvođača i dan danas traje. Pjesmom "Opet palim radio", govorim o ljubavi, o sreći, o nekom novom životu, o usponima, o padovima, o svemu što me prati u životu, a popraćen je uvijek radijom, koji dobrom glazbom veže sve te meni toliko važne trenutke", kazao je Kristijan.

Dok će pjesma zaživjeti u radijskom eteru, Kristijan snima i video spot, koji je ovoga puta nastao na jednom posebnom mjestu, za koje ga, vežu iznimne uspomene. Ulogu u ovome spotu, ima i Kristijanov sin, David.

"To je nakon osam godina, nastavak priče o jednoj vječnoj i neraskidivoj ljubavi, koja me veže za moj Lošinj i koji me kao dijete izlječio od astme. Taj otok vitalnosti udahnuo je novi život u mene, a ja mu vraćam svojom novom pjesmom", poručio je Rahimovski.