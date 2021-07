Singl je nastao na glazbenu podlogu poznatog house DJ-a i producenta Last95 (Danijel Cehranov), koju je na svojstven način začinila Ida Prester te osmislila zamamni tekst.

Nakon uspješnih singlova Šansa, Minuta, Dodir pa sve do nedvanog Sad, naša produktivna glazbenica, Ida Prester, nastavlja plodonosan niz još jednom pjesmom koja pretendira na poziciju hita. Riječ je o pjesmi Ljetna ljubav, a kao što sam naslov otkriva, ljetna je to pjesma ispunjena strašću, zavodljivošću i vapajem za spajanjem.

Singl je nastao na glazbenu podlogu poznatog house DJ-a i producenta Last95 (Danijel Cehranov), koju je na svojstven način začinila Prester te osmislila zamamni tekst, otvorivši pjesmu stihovima Dođi noćas da ti ližem sol sa obrva, da odvežeš mi kostim usnama, nemoj se sramit, samo se javi.

Kako je došlo do ove zanimljive i nesvakidašnje suradnje, otkrila nam je Ida: "Stalno dobijam trake raznih producenata s molbom za suradnju, ali u pravilu sama radim svoju muziku, jer teško smišljam vokale na tuđe matrice. Danijela nisam poznavala, otvorila sam mail, spremna da se pristojno zahvalim, poslušala ovu fenomenalnu nostalgičnu melodiju - i to je bilo to! Divan synth-wave me odmah inspirirao i priča o ljetnoj, senzualnoj ljubavi je dobila svoj oblik."

Od kuda Progressive House DJ-u i producentu, Last95-u (Danijelu Cehranovu), ideja o suradnji sa synth pop uzdanicom ovih prostora, Idom Prester, pojašnjava Last95: "Iako je Progressive House žanr koji prednjači što se moje produkcije tiče, dešavaju se uplivi u druge žanrove i teme. Kada sam završio ovu matricu, upitao sam nekoliko prijatelja iz muzičke industrije koga čuju na njoj, i svi putevi išli su ka Idi. Ida je nešto najbolje što je moglo da se desi ovoj pjesmi i sada još više vjerujem da dobra energija privlači još bolju. Mislim da smo napravili nešto što će proći test vremena."

Video spot za pjesmu "Ljetnu ljubav" senzualne Ide Prester, dostojan svjetskih glazbenih imena, režirao je i montirao Marko Djurovski.

Inače, Ida je dio emisije "Fakap", koju vodi s prijateljicom Mijom te su skupa naši vodiči kroz svijet fakapa. U druženju s poznatim osobama iz javnog života pokušat će kroz njihove ispovijedi o naj fakapima života pronaći i fakap godine.

O fakapu godine odlučuje publika, koja će tijekom cijele godine moći aktivno lajkati i komentirati fakape na društvenim mrežama portala showbuzz.hr i Nove TV.