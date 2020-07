Mia Negovetić kaže kako je inspiracija došla u razdoblju karantene prilikom globalne pandemije koronavirusa.

Mia Negovetić jedno je od najvećih osvježenja na hrvatskoj pop sceni, a novom pjesmom potvrđuje kako glazbeno izlazi izvan svih standardnih okvira.

Vokalni raspon od niskih do onih visokih laga samo je jedan od aduta s kojima joj rijetki mladi vokali mogu parirati. Od showa Zvjezdice, preko nastupa u Americi kod Stevea Harveya do sudjelovanja na Dori - jasno je kako su zvijezde Miji odavno rezervirane.

Novi ljetni hit zove se "Pusti", a Mia kaže kako je inspiracija došla u razdoblju karantene prilikom globalne pandemije koronavirusa. "Matko Basara, Borna Benko koji je odsvirao gitare i ja u naletu inspiracije tijekom karantene, na moj već gotov tekst, napravili smo glazbu i djelomični aranžman i baš mi se nekako činilo da je ova pjesma prigodna za ovo ljeto i ima potencijala biti dobra. Meni svakako je. Olja Dešić je svojom aranžmanskom 'magijom' kao i uvijek produkcijski doveo pjesmu na razinu kakvu smo htjeli. Mislim da smo svi u nju ugradili dio svoje emocije što mi je jako drago.", kaže Mia.

Za video spot zaslužni su dečki iz REDesigna s kojima je u kontaktu već neko vrijeme tako da su vrlo brzo dogovorili lokaciju i snimili kadrove za spot u prelijepom Rovinju.

"Atmosfera kroz cijelo snimanje bila je jako pozitivna i mislim da sada sigurno mogu reći da mi je to najdraža autorska pjesma na hrvatskom jeziku do sada. Nadam se da će ju publika prepoznati kao takvu, pozitivnu, veselu, ljetnu...", ističe Mia koja zrači pozitivnom energijom, ne samo ovom pjesmom i spotom, nego i općenito. Vrući ljetni dani ove godine bit će obilježeni Mijom Negovetić koja je već osvježila ulice Rovinja prilikom snimanja spota, a sada će to učiniti i ovim modernim pop zvukom novog hita "Pusti".