Nova godina i nova sezona počinje uz dodatak novog člana Gardenove obitelji - Adriatic Coasting

Nova sezona u zagrebačkoj The Garden Brewery nastavlja predstavljati pomnu selekciju lokalnih i svjetskih imena. Jedinstvena lokacija dom je dobre glazbe i dobrog piva, a bit će ujedno i prva pokazna platforma za Adriatic Coasting agenciju. Glazba je u srži The Gardena, a slijedeći tu filozofiju najnoviji dodatak Gardenovoj obitelji je Adriatic Coasting, DJ / live booking agencija i label. Nick Colgan i Pepi, dvojac koji je pokrenuo hvaljenu istoimenu radijsku emisiju na YammatFM-u, te Adriatic Coasting glazbene večeri, stoji iza projekta kojem je cilj promovirati lokalne, regionalne i međunarodne talente koji se uklapaju u njihovu glazbenu viziju.

Nick Colgan: “Kvalitetna glazba je uvijek bila i bit će integralni dio Gardena, a raditi s Pepijem na ovom projektu i vidjeti kako Adriatic Coasting raste tijekom posljednje dvije godine je bio pravi užitak i prirodni slijed stvari. Meni osobno, ali i na svim događajima i lokacijama pod kapom Gardena kao i u The Garden Brewery, glazba je sastavni dio djelovanja, to je naša bit i naša duša, i to je ono što nas razlikuje od drugih. Kvalitetna glazba i događaji, craft pivo, odlična hrana i sjajni ljudi, uz radijsku emisiju, te sada i label i DJ agenciju mix su kojim pokazujemo lokalne i međunarodne talente. Watch The Garden Grow.”

Nazivajući “adriatic” posebnim glazbenim žanrom, Nick i Pepi pletu priču oko esencije koja nema granica ako je dobra i žele predstaviti bezvremensku glazbu zbog koje ćete se osjećati bolje. Potvrda tome je i prvo vinilno izdanje, za koje potpisuju selekciju, a “Adriatic Coasting Volume 1 – A Musical Journey” planirana je za objavu u ožujku. Adriatic Coasting je već okupio sjajna imena oko sebe kojom su proširili svoju glazbenu obitelj, a među nekim od njih su Abel, Danny Kane, Ilija Rudman, Felver ili Dean Sunshine Smith.

U programiranje glazbe za razne događaje uveli su i ono za gastro svijet, spajajući tako hranu i glazbu u svjetski poznatom šibenskom restoranu Pelegrini, gdje su kurirali tri posebne playliste za tri dijela restorana, a priču upotpunjuje i činjenica da je The Garden Brewery proizveo posebno pivo Pelegrini Saison i dekanter za točenje da bi iskutvo hrane, pića i glazbe bilo potpuno.

Program The Garden Brewery kroz veljaču ugostit će Imogen Label Night koji u subotu 2. veljače dovodi Charlesa Webstera i Don Carlosa, house znalce kojima se pridružuju vlasnici labela Ilija Rudman i Antonio Zuza. Vikend nakon toga, u petak 8. veljače, MAD i Roller Boogie dovode house i disco majstora Marcel Vogela, a priključuju mu se MAD crew i HrwoE. Adriatic Coasting ekipa priprema Heartbeaker Valentine u subotu 16. veljače uz selekciju DJ-eva portfolia agencije. Subota nakon, 23. veljače, rezervirana je za kultni klupski program Freilauf na koji dolazi beogradsnki znalac DJ Brka, a priključuje mu se LukadeLux, rezident Masters kluba i osnivač večeri Pepi.

Ljeto već sada zvuči dobro i Adriatic Coasting se planira otisnuti na veliku tuneju po obali kombinirajući glazbu i prezentacije The Garden craft piva, a bogata lista događaja bit će upotpunjena još jednom festivalskom sezonom u The Garden Resortu u Tisnom uz Love International, Hospitality On The Beach, SunceBeat, Defected Croatia i Dekmantel Selectors. Nakon odlične proslave Nove godine u Zagrebu uz Defected na Fuliranju, Adriatic Coasting tim planira postaviti još Defected klupskih događaja, a prvi se planira ovog proljeća u The Garden Brewery.