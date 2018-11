Točno je godinu dana otkako se Tiani, glazbenica koja živi i radi na relaciji London-Zagreb-Rovinj, predstavila svijetu kao glazbenica.

Reakcije u godini iza nje su uistinu iznimne, kako od publike, tako od struke i medija a ciklus od godinu dana Tiani zaokružuje svojim četvrtim singlom, pjesmom "Bad Enough For You“, koji upravo predstavlja. Četiri pjesme čine jedan ciklus, koji se posljednjim singlom zatvara.

Nakon debi singla "All Of Me", kojeg je predstavila prije godinu dana Hrvatskoj i svijetu, nizale su se iznimne reakcije glazbenih kritičara, kako domaćih tako i stranih. Nakon toga slijedila je pjesma "Wonder" koja je premijeru u svijetu doživjela putem Spotify i Soundcloud kanala, a koja je u svega nekoliko dana samo na Soundcloudu preslušana skoro 20.000 puta.

Treći singl naziva "Surrender" predstavljen je na malo drugačiji način nego što je uobičajeno, izložbom velikih i digitalno obrađenih fotografija, zvučnih efekata te scenografskih i kostimografskih elemenata, koji su se koristili u snimanju video spota za samu pjesmu.

Kroz stihove uz koje nas uvodi u svoj tajanstven i senzualan svijet, Tiani najčešće progovara o ljubavi, čežnji i neizrečenim fantazijama, što pjesma „Bad Enough For You“ posebno naglašava.

Dok se u prethodne tri pjesme Tiani propitkuje i predaje, zadnjom pjesmom, koja čini zatvoreni krug, konstatira: "mogu biti tvoja fantazija, mogu biti dovoljno "zločesta".

Svakako treba naglasiti kako Tiani sve pjesme piše sama, od glazbe do teksta te također kreativno sudjeluje u stvaranju video spotova za svoje pjesme. Iako su joj za sada sve pjesme na engleskom jeziku, uskoro najavljuje i suradnju s jednom glazbenicom iz Hrvatske.

Za video produkciju ovog spota zaslužni su Paolo Gentilini i Dario Radusin.