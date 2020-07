Svu atmosferu svoje nove pjesme „Voli me godinama“ The Frajle su pretočile u videospot i dobile malu, romantičnu, nostalgičnu, hipnotizirajuću priču u kojoj se vrijedi izgubiti.

Ljetne noći lako je zamisliti uz melodije pjesama Frajli, nešto sasvim posebno veže djevojke i to doba godine, kada sunce krene padati te njihove posebne, ljetne pjesme, dobiju tu neku posebnu čar. Vrhunac spajanja atmosfere i melodije, naravno, bi bio doživljaj pjesme uživo, pod zvjezdanim nebom, no kako prilike nalažu, svu atmosferu svoje nove pjesme „Voli me godinama“ The Frajle su pretočile u videospot i dobile malu, romantičnu, nostalgičnu, hipnotizirajuću priču u kojoj se vrijedi izgubiti.

Videospot odiše ljetom, ljetnim danima i večerima, bez ijednog kadra mora. Redatelji spota, Sandra Mihaljević i Igor Ivanović, okupili su djevojke u jednoj divnoj skrivenoj kući u Zagrebu, koja se savršeno uklopila u atmosferu teksta i melodije, i dokaz je da čuda usred 'betona' postoje.

„Voli me godinama“ napisala je Frajla Marija Mirković, a u stvaranju teksta joj se pridružila Alka Vuica. Zanimljivo je kako pjesma uopće nije napisana za njih i dok je Makica bila u razmišljanju koji izvođač bi bio savršen za nju, prijateljica im je rekla: pa vi. Nakon toga, cure su otpjevale pjesmu sebi za probu i dogodila se ljubav. Zanimljivo je također kako je pjesma nastala na Kreti, a završena je u Zagrebu, pod Rubikon produkcijom.

The Frajle su s pjesmom „Voli me godinama“ nastupile na nedavno održanom 60. Splitskom festivalu i osvojile su nagradu za najbolju interpretaciju.