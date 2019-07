Dan prije početka prve sezone nove festivalske lokacije Martinska, u četvrtak 11. srpnja, održan je obilazak predstavnika institucija, medija te organizatora festivala.

Gradonačelnik Grada Šibenika Željko Burić i njegovi suradnici, predstavnici Šibensko-kninske županije, predstavnici Turističke zajednice Grada Šibenika, predstavnici Javne ustanove Priroda Šibensko kninske županije, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević, organizatori festivala i predstavnici medija su u četvrtak, 11. srpnja, posjetili Martinsku, novu i jedinstvenu festivalsku lokaciju koja će u petak prvi put otvoriti svoja vrata posjetiteljima u novom ruhu.

Na Martinskoj, koja je smještena tik preko puta Grada Šibenika, na samom ulazu u šibenski kanal, zadnjih 40 dana se odvijaju intenzivni radovi na uređenju područja bivšeg autokampa Martinska, koji je desetljećima stajao zapušten. Lokaciju iznimnog potencijala, zajedničkim snagama kroz projekt Martinska odlučili su "oživjeti" organizatori šest festivala te jednog jednodnevnog događanja: Regius, Seasplash, Kanal Fest, Nox, Membrai i Blast festival, i TLM #5 warm up uz pomoć Grada Šibenika, Šibensko-kninske županije te Turističke zajednice Grada Šibenika. Cilj projekta je dodatno pozicioniranje Šibenika kao jedinstvene festivalske destinacije. Prisutni su uz vodstvo Vedrana Menige iz Pozitivnog ritma, jednog od inicijatora projekta, obišla kamp za posjetitelje, pozornice, pristanište broda, sanitarne čvorove te dodatne sadržaje na lokaciji koju krasi jedinstven pogled na Šibenik, u kojem će uskoro uživati festivalski posjetitelji i to sve do 18. kolovoza kada završava zadnji u nizu - Blast fest.

"Hvala organizatorima koji su očistili nešto što je desetljećima bilo zapušteno, a ono što ćemo tek osjetiti, kao posljedicu održavanja festivala je interes za Martinsku jer ova lokacija je bajka. Martinska projekt je sjajan primjer izuzetne suradnje organizatora šest festivala, Grada, Županije i niza komunalnih tvrtki te HEP-a, koji su uz veliku želju i trud i niz problema koji se putem riješeni doveli do vidljivih rezultata. Grad će nastaviti održavati lokaciju i u narednim sezonama napraviti iskorak i Martinsku održavati kao pravi potencijal Grada Šibenika". – izjavio je u obilasku Željko Burić, gradonačelnik Grada Šibenika Željko Burić, te dodao kako je sjeća kako je nekada bilo "živo" na Martinskoj.

"U zadnjih 40 dana lokaciju smo uz teške fizičke radove prilagodili i napravili sve mjere sigurnosti za posjetitelje. Koliko god imamo iskustva u produkciji ovo nam je bilo jedna velika avantura koja nam daje motivaciju i odgovornost da sve funkcionira kako treba. Glavni motiv je bio što je dio nas rodom iz Šibenika, a ne živimo tu niz godina. Htjeli smo se stoga vratiti i raditi ono za što smo se specijalizirali, u okvirima rodnog grada. Uz to se pojavila odlična atmosfera za suradnju ovakvog tipa, privatno-javno partnerstvo s naglaskom na hospitalne sadržaje i nezavisnu kulturu koja potiče interakcije koje donese beneficije zajednici." - rekao je Vedran Meniga koje se zahvalio svim suradnicima, te dodao kako je odaziv publike odličan, te su očekivanja viša nego na dosadašnjim izdanjima festivala na drugim lokacijama, a sve kao posljedica zajedničke kampanje.

Prvu festivalsku zezonu na Martinskoj otvara u petak, 12. srpnja, Regius festivalu svom devetom izdanju. "Ovo je napokon prava festivalska lokacija koja Regiusu pruža da u svojoj devetoj godini napokon ima sve što pravi festival mora imati: kamp u gustoj borovoj šumi, više pozornica, plaža u blizini i dovoljno prostora za sve sadržaje." - rekao je Igor Bergam,organizator Regiusa.

Kako bi posjetitelji lakše stigli do Martinske, koja je udaljena svega nekoliko minuta vožnje brodom sa šibenske rive, uvedene su dvije brodske linije; dnevna i noćna broda Avalon. Dnevna kružna linija vozit će šest puta dnevno s polaskom iz Mandaline, a nakon toga će pristajati na pontonu kod autobusnog kolodvora i kod topova prije same Martinske, uz cijenu karte od 10 kuna. Osiguran je i noćni prijevoz koji kreće će s pontona kod kolodvora u 21:00, 22:00 i 23:00 sata, a povratak je u 06:00 autobusom s Martinske. Cijena noćnog broda je 20kn, a u kombinaciji s brodom i autobusom, povratna karta je 30 kuna.