Nord, Kevlar Bikini i dno. nova su tri domaća pojačanja koja se pridružuju velikim svjetskim glazbenim imenima na INmusic festivalu ovoga ljeta!

Nord je bend iz Rijeke osnovan 2013. godine u kojem sviraju Mihael Prošen, Tino Margan, Vedran Vučković i Ivan Jović. Kako sami opisuju, njihov zvuk je spoj jakih gitarskih riffova i emotivnih tekstova, a na koncertima već godinama daju sve od sebe da publika dobije dojam koji žele postići.

Debitantski album Play Restart objavili su 2017. godine te trenutačno rade na novom materijalu. Kevlar Bikini je hardcore bend iz Zagreba koji postoji od 2010. godine i svira punk s primjesama metala i noise-rocka. Iako su krenuli kao kvartet, trenutačno djeluju kao trio. Dosad su objavili tri studijska albuma, odsvirali brojne koncerte diljem Europe i regije, a svoj jaki zvuk donose i pred publiku na ovogodišnjem INmusic festivalu.

Grupa dno. osnovana je krajem 2014. godine nakon raspada benda Cherkezi United. Svi članovi benda aktivno su prisutni na underground i alternativnoj sceni još od početka 90-ih godina, a svirali su u raznim punk-rock i hard core bendovima. Krajem prošle godine objavili su debitantski album koji donose i na pozornicu INmusica #14.

Nord, Kevlar Bikini i dno. pridružuju se impresivnom line-upu na INmusic festivalu koji uključuje The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Johnny Marr, LP, Thievery Corporation, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor, Lysistrata, Super Besse, Fontaines D.C., Black Honey, Gato Preto, Siddhartu, The Ills, Run Sofa, Kandžiju i Gole Žene, Mangroove te Edi East Trance Bluesu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja.

Podsjetimo, INmusic festival ove godine je dobio najveće priznanje od svog osnivanja kada ga je institucija glazbenog novinarstva, New Musical Express, proglasio najboljim festivalom u Europi u 2019. godini.

INmusic festival održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine, a ulaznice možete kupiti putem službenog festivalskog webshopa.