"Mogu ja to“ riječi su koje si je Noelle izgovorila bezbroj puta i koje su joj pomogle da ostvari svoje snove. Prije 10 godina pokrenula je plesni studio "Illusion“, što se u tom trenutku činilo kao avantura s neizvjesnim ishodom. Ipak, njezina upornost i vjera u sebe pomogli su joj da ustraje i ostvari brojne uspjehe.

Sada, kada je njezin studio proslavio jubilarni 10. rođendan, Noelle ovom pjesmom želi svoje iskustvo podijeliti s drugima. Svojim primjerom želi svima pomoći da shvate da su i njihovi snovi ostvarivi, ukoliko su ustrajni i vjeruju u sebe. Pjesmu potpisuje autorsko producentski tim Hit Factory, a za glazbenu produkciju zaslužan je ZETZ, koji je uspješno spojio RnB zvuk i motivacijsku tematiku pjesme.

Godine napornog rada u plesnom svijetu, Noelle su donijele uspjehe i brojne nagrade. Kroz njezin plesni studio prošle su mnoge generacije polaznika svih uzrasta. Posebnu pažnju Noelle je posvetila djeci. Uz plesni trening nastoji im usaditi prave životne vrijednosti i usmjeriti ih na pravi put. Često im je pomoć i podrška i u privatnom životu. Ono što svima nastoji prenijeti je da vjeruju u sebe i da ne odustaju od svojih snova.

Za pjesmu "Mogu ja to“ Noelle je snimila zanimljiv video spot u režiji Marka Džavića.

"Mogu ja to“ moja je mantra i uvijek je ponavljam kada naiđem na neki izazov ili problem. Ta životna filozofija i stanje uma pomažu mi da uspješno savladam poteškoće u životu i da na kraju uspijem ostvariti svoje ciljeve. Što je problem veći, ja sam još upornija i riješena da ga prevladam. Ljudi često donose velike životne odluke i postavljaju si ciljeve od kojih odustaju već pri prvoj prepreci. Upravo u ovo vrijeme, donose se brojne novogodišnje odluke. No već za nekoliko tjedana, najveća većina odustane i vrati se na staro zbog nedostatka motivacije i snage volje. Neizmjerno je važno da budemo ustrajni i vjerujemo u sebe. Moj trik za suočavanje s poteškoćama ili nedostatkom motivacije je da se prisjetim nekih vlastitih postignuća iz prošlosti. U tom trenutku uvijek shvatim da „mogu ja to“. Tada mi svi problemi odjednom izgledaju manji, a ciljevi mi se čine lakše ostvarivima. Na taj način povremeno samu sebe podsjetim kako imam dovoljno snage i za puno veće ciljeve.

Shvatim da sam dorasla izazovu i da nema smisla odustajati jer u tom trenutku stvarno znam i vjerujem da „mogu ja to“. Kada sam procijenila da je došlo vrijeme da ostvarim svoj životni san, da se uz ples ozbiljno posvetim i pjevanju, ljudi iz moje okoline smatrali su da s RnB glazbom u Hrvatskoj nije moguće napraviti nekakav značajniji uspjeh. Čak sam i sama u jednom trenutku počela vjerovati u to. Na sreću, pronašla sam fenomenalane suradnike, moj autorski team Hit Factory, koji su mi pomogli shvatiti da zajedno možemo ostvariti nemoguće.

Već s prvom pjesmom „Halo“ ostvarili smo pravo malo čudo, ulazak na 1. mjesto službene top liste HR Top 40. Iako je ZETZ-u to bio već deseti broj 1. u nizu, ipak smo svi bili u nevjerici. Bez obzira što smo vjerovali u uspjeh, ulazak na 1. mjesto top liste s prvim singlom nas je stvarno iznenadio. ZETZ je autor pjesme „Mogu ja to“, a to je ujedno i njegova životna filozofija pa mislim da nas to na neki način povezuje i gura. Početak naše suradnje bio je nevjerojatan i vjerujem da ono najbolje tek dolazi. Imamo puno ideja koje jedva čekamo realizirati. Za kraj želim istaknuti najbitnije. Ukoliko samo jednu osobu pjesma "Mogu ja to" barem malo motivira da pobijedi možda i najmanji životni izazov ili prepreku, biti ću presretna i smatrat ću da je pjesma postigla svoj cilj", rekla je Noelle.

