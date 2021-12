Uoči izlaska the best of albuma omiljena Nina Badrić objavila je svoj novi singl "Pamtim".

Kraj godine donosi jednu od najljepših pjesama, baladu koja će zasigurno još godinama biti himna neuzvraćene ljubavi - predivan singl "Pamtim" - dive Nine Badrić. Pjesma je nastala u suradnji s Predragom Martinjakom, a Nina Badrić već tradicionalno potpisuje stihove za koje priznaje da su se već duže vrijeme kuhala u njoj.



“Pjesma “Pamtim” je moja najintimnija pjesma do sada. Doslovno se napisala sama. Ja sam samo bila tu da uzmem papir i olovku jer “Pamtim” je sama pala iz duše. Emotivno sam je proživjela jer je meni poznato o čemu govori. Sve što se taložilo u meni izašlo je s njom van. Pokupila je iz mene sve emocije kao spužva, a ja vjerujem da će i publika prepoznati tu emociju i pronaći svoju osobnu vezu s njom", rekla je Nina.

Ovako osobna pjesma trebala je i savršenu glazbu koja bi ju pratila, a Nina je za ovaj zadatak pronašla najboljeg partnera - dugogodišnjeg suradnika Predraga Martinjaka koji s njom potpisuje glazbu.

"Hvala Predragu Martinjaku koji me savršeno prati već godinama u stvaranju glazbe i koji ima veliko povjerenje u sve što zajedno radimo", rekla je Nina.



Spot za pjesmu režirao je Dario Radusin, a pjesma će svoje mjesto pronaći i na novom albumu Nine Badrić koji izlazi 10. prosinca. Radi se o the best off CD-u - Dani i godine koji obuhvaća Ninine najveće hitove od 2014. godine do danas. Album će u prodavaonicama biti na raspolaganju od 13. prosinca, a na streaming servisima dostupam je već 10. prosinca.



Osim promocije nove pjesme i albuma, Ninu čeka ju i brojni nastupi u prosincu, tako 13. i 14. prosinca nastupa u Beogradu u centru Belekspo s Vladom Georgijevim, 18. prosinca je na Adventu u Čepinu, 30. prosinca u Budvi, a 31. prosinca u Brčkom.

