“Dopustite mi da pobijedim, ako ne pobijedim, podržite me da budem hrabar u pokušaju.“ Koliko snažna rečenica prisege sportaša Specijalne olimpijade.



Glazbena diva Nina Badrić ambasadorica je Zaklade „Hrvatska za djecu“ i s njom predstavlja posebno emotivan koncert koji će se za mlade sportaše s intelektualnim teškoćama održati u četvrtak, 25. listopada u 20 sati u KD Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Sav prihod od prodanih ulaznica ovog donatorskog koncerta namijenjen je sportašima koji će predstavljati Hrvatsku na Svjetskim ljetnim igrama Specijalne olimpijade u Abu Dhabiu 2019. godine.



„Ponosna sam da zajedno s publikom ovim koncertom mogu pomoći sportskim herojima da ostvare svoje snove. Da sudjeluju na Specijalnoj olimpijadi i da predstavljaju Hrvatsku. Bit će ovo posebno emotivna večer u kojoj ćemo svi zajedno uživati ujedinjeni u ovom plemenitom cilju!“ – izjavila je Nina Badrić.

Specijalna olimpijada međunarodna je organizacija koja osobama s intelektualnim teškoćama daje priliku da ostvare svoj potencijal, razvijaju fizičke sposobnosti, pokažu hrabrost, ali i radost zbog iskustva prijateljstva. Specijalna olimpijada Hrvatske je nacionalni sportski savez koji se bavi provođenjem specifičnih sportsko – rekreativnih aktivnosti osoba s intelektualnim teškoćama osnovan 1992. godine. Sudjelovanjem u SO programu osobe s intelektualnim teškoćama stječu veće samopouzdanje i bolju sliku o sebi. Kroz svoje aktivnosti rastu psihički, duhovno i socijalno te pokazuju beskrajnu hrabrost i entuzijazam.



„Sportaši Specijalne olimpijade uzbuđeni su i počašćeni ovom gestom Nine i Zaklade. Veselimo se da ćemo zajedno uživati u prekrasnoj večeri uz divno glazbeno iskustvo. Zahvaljujemo na podršci i vjerujemo kako ćemo, kao i do sada, dostojno predstavljati Hrvatsku. Na prošloj Specijalnoj olimpijadi ovi su sportaši osvojili 19 medalja!“ – izjavio je Zdenko Mlakar, predsjednik SOH.



Nina Badrić, nakon tri se godine vraća u Lisinski. Najavom ovog koncerta započeta je suradnja sa Zakladom „Hrvatska za djecu“. Nina kao nova ambasadorica ovim koncertom najavljuje dugu suradnju na radost brojnih potrebitih obitelji i pojedinaca. Ovo će biti i proslava 10. obljetnice rada i pomaganja Zaklade koju je osnovala je Republika Hrvatska, kako bi samostalno i s partnerima prepoznali, aktivno podržali i kontinuirano promovirali prava i prilike djece na individualni razvoj.

“Pozivam sve građane da nam se pridruže u ovoj humanoj misiji. Sretni smo da možemo podržati ovu najranjiviju skupinu djece i mladih, a oni će nas svojim sportskim uspjesima učniti ponosnima te potaknuti da budemo bolji ljudi!” – izjavila je, upraviteljica Zaklade “Hrvatska za djecu!”. Ispred sportaša Specijalne olimpijade uz Ninu su bili nazočni Ana Bašić, Lara Belušić i Mauro Zović. Predstavljanje i novu suradnju podržali su i državna tajnica MDOMSP Marija Pletikosa te izaslanik Gradonačelnika Grada Zagreba Milan Pavelić te TV voditeljica Daniela Trbović.