Pjesma Nikoline Tomljanović je snimljena u studiju 'House of David' u Nashvilleu u kojem su snimale brojne svjetske zvjezde, a autori pjesme su Matej Zec i dečki iz grupe The Siids – Darko Terlević i Stanislav Grdaković.

Nakon pjesme 'Volim kako se smiješ' za koju je Nikolina u duetu s Belfast Foodom dobila nagradu za najbolju pjesmu na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu, došlo je vrijeme za još jednu ljetnu country pop poslasticu 'Želim da si tu'. Pjesma je snimljena u studiju 'House of David' u Nashvilleu u kojem su snimale brojne svjetske zvjezde, a autori pjesme su Matej Zec i dečki iz grupe The Siids – Darko Terlević i Stanislav Grdaković.

„Pjesma je snimljena netom prije pandemije te sam čekala pravi trenutak za nju. Nakon velikog uspjeha s 'Volim kako se smiješ' i nagrade za najbolju pjesmu na Zagrebačkom festivalu (HURIN), vrijeme je za 'Želim da si tu'. Kako su pjesma i spot snimani na road tripu od Memphisa do Nashvilla, tako nekako zamišljam slušatelje kako je puštaju i slušaju dok voze i razmišljaju o voljenoj osobi. Snimiti country pjesmu u country meki čudesno je iskustvo. Dečki iz grupe The Siids i Matej Zec napravili su odličnu pjesmu koju sam snimila u studiju House of David u Nashvilleu u kojem su snimale velike zvijezde poput Willie Nelsona, B. B. Kinga i Tom Jonesa, u kojem je sagrađen poseban stražnji ulaz za Elvisa Presleya. Pedal steel snimio mi je divan čovjek, Michael Douchette, u studiju Nashville Trax Billa Watsona. Nažalost, Michael je nedavno preminuo pa je spot posvećen sjećanju na njega.“ – rekla je Nikolina.

Stanislav Grdaković, jedan od autora rekao nam je par riječi o pjesmi: „Okidač za stvaranje pjesme "Želim da si tu", kao i većeg dijela onoga što radimo glazbeno, jest prijateljstvo. Nikolina i nas trojica godinama smo prijatelji te smo jednog popodneva neobavezno uz kavu razgovarali o mogućnosti da radimo na pjesmi koju je Nikolina željela snimiti u Nashvilleu, gradu koji živi vrhunsku glazbu 24h dnevno i koji bi se svakako svojom vibrom savršeno pomiješao s njezinim glazbenim senzibilitetom. Negdje u ladici imali smo jednu staru pjesmu koju smo odlučili doraditi i prilagoditi Nikolininu pop country stilu. Znajući da će vokal za pjesmu biti snimljen u Nashvilleu, odmah nam je palo na pamet da bi u jednom od tamošnjih studija netko mogao odsvirati pedal steel pa smo Nikolinu povezali s Michaelom Douchetteom.“

Na videospotu radili su Jakob Patekar i Kristina Barišić koja je montirala privatne snimke s Nikolininog putovanja na road tripu od Memphisa do Nashvilla te koja potpisuje sve dosadašnje Nikolinine spotove.

'Želim da si tu' pjesma je o sjećanju na najljepše trenutke nekih prošlih ljubavi te o nadi za ponovnim pronalaskom istih. U glazbenom smislu ona je zagrljaj spokojne melankonije s pozitivom koju nosi country te uz Nikolinin vokal ona postaje čudnovato putovanje iz naše prošlosti preko Nashvilla do nekih novih ljubavi.