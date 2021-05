Nick Cave & The Bad Seeds nastupit će na INmusic festivalu 2022. godine.

Nick Cave & The Bad Seeds novi su headlineri jubilarnog 15. izdanja INmusic festivala, na kojemu će nastupiti u sklopu najavljene ljetne turneje, na jarunskim otocima od 20. do 22. lipnja iduće godine.

Nastali nakon raspada The Birthday Partya 1982. godine Nick Cave & The Bad Seeds do danas su objavili 17 studijskih albuma, prodanih u više od pet milijuna primjeraka, počevši sa "From Her To Eternity" izdanog 1984. sve do iznimno hvaljenog "Ghosteen" objavljenog krajem 2019. godine.

"Jedan od neupitno najhvaljenijih glazbenih sastava današnjice, utjecaj Nicka Cavea & The Bad Seedsa na druge glazbenike i umjetnike je sveobuhvatan i dubok, nastavljajući status glazbene sile bez premca i nadilazeći granice očekivanja", ističe se u najavi.

Cave je nastupio na INmusicu u lipnju 2018. nakon izdanja limitiranog deluxe box seta "Lovely Creatures", koji kroz 45 odabranih i remasteriranih pjesama slavi 30 godina karijere tog iznimnog umjetnika uz dodatak tridesetak osobno odabranih live snimaka nastupa, među kojima je i izvedba pjesme "Into My Arms" upravo sa zagrebačkog festivala iz 2008. godine.

Kako se podsjeća, Nick Cave & The Bad Seeds su te 2018. godine izveli jedan od najpamtljivijih i najemotivnijih nastupa u domaćoj koncertnoj povijesti. Sada se vraćaju na krilima hvaljenog albuma "Ghosteen" i nakon pune četiri godine izbivanja sa svjetskih pozornica.

Američka rock grupa The Killers također je potvrdila svoj dolazak na odgođeno izdanje INmusic festivala najavljeno za lipanj 2022. godine, što će biti njihov premijerni nastup u Hrvatskoj.

Ograničen broj najpovoljnijih trodnevnih festivalskih ulaznica za INmusic festival #15 po cijeni od 499 kuna dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za nove datume održavanja festivala.

