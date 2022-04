Nera Mamić i njezin bend Updown predstavljaju svoj novi singl naziva "Mijenjam sve".

Mlada glazbenica iz Osijeka, Nera Mamić nakon samostalnih singlova mijenja sve sa svojim bendom Updown! Plesna glazba i odlična vokalna interpretacija ulazi brzo u uho i natjerat će vas na ples.

"Klasičar, jazzer, Yussef i soulerica. Updown je bend, ali i životna filozofija. Skoro dvije godine neopterećeno jammamo u drvenoj dnevnoj sobi, a imam dojam da sam s njima proživjela već jedan mali život i onda se sjetim da nam je ovo tek prvi singl",

kaže Nera.

Nova pjesma "Mijenjam sve" još je jedna u nizu suradnji s Oljom Dešićem, poznatim hrvatskim skladateljem koji uz Kristinu Kovač potpisuje glazbu za pjesmu dok su uz Neru za tekst zaslužne Karla Blažević i Kristina Kovač.

"Kad mi se Kristina Kovač javila s nekoliko pjesama, ova pjesma je vrištala uzmi me! Čula sam isprve sve. Bend, bekove, aranžman, tad me furao nekakav Vulfpeckasti vibe za tu pjesmu. Svi smo nešto čuli u njoj, sama nas je vodila prema istom cilju i osjećaju. Imala je neki beskonačan potencijal da ju iznesemo na način da baš najavimo i otvorimo jedno veliko, novo poglavlje, promjenu, odluku", izjavila je.



Uz Neru i njen "Updown" kojeg čine Dario Hleb na basu, Zvonimir Glibušić na klavijaturama i Antonio Benkotić na bubnjevima u stvaranju ove pjesme pridružilo se mnoštvo glazbenika. Tako je gitaru snimio američki gitarist s hrvatskom adresom, Yogi Lonich poznat po suradnjama s Chris Cornelom, Alanis Morissette itd. Back vokale je otpjevao Olja Dešić, beatbox Vanja Hrvoje Dražić, a sve je to začinio prijatelj i suradnik benda, Tin Tinković na klavijaturi (strings).

Sve je to lijepo upakirao Marin Bando koji potpisuje mix i master pjesme.

"U prekrasnom studiju našeg prijatelja Aleksandra Stankovića zapisali smo prve take-ove, all together - live jer nismo htjeli izgubiti sinergiju kada sviramo zajedno. Taj live moment se jako osjeti, dovoljno je da se jedan zaigra i hrabro uleti u neki film, svi ostali su tu, prate ga, vjeruju mu da zna što radi (haha), dok ne ponese nekog drugog i tako u krug, pa kud nas odvede", govori Nera.

Pjesma "Mijenjam sve“ u izdanju izdavačke kuće TomTom, iza koje stoji poznati glazbeni producent Tomo In der Mühlen, dostupna je putem svih digitalnih glazbenih platformi.

