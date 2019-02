Obojica glazbenika već su dobro poznata domaćoj javnosti te svojim pjesmama i nastupima oduševljavaju gdje god se pojave.

Posebni gosti Las Vegas Showa koji će se održati u zagrebačkoj Laubi 30. ožujka ove godine bit će sjajni Neno Belan i Marko Tolja!

Obojica glazbenika već su dobro poznata domaćoj javnosti te svojim pjesmama i nastupima oduševljavaju gdje god se pojave. Publika u Laubi imat će jedinstvenu priliku poslušati ova dva vrhunska pjevača u novom ambijentu, upravo na ekstravaganzi koju priprema organizacija Las Vegas Showa.

Uz Roberta Marekovića, lidera Swingersa, pjevačica i domaćica showa će biti maestralna Danijela Večerinović.

Publiku očekuju poznate melodije, ("New York, New York", "La Bamba", "Crazy Little Thing Called Love", "Viva Las Vegas"...) u raskošnim aranžmanima benda sastavljenog od 11 članova s poznatim gostima, a show će oplemeniti plesačice u raskošnim Las Vegas kostimima, vatromet, akrobati, prikladna scenografija, gutači vatre, plesna škola swinga te naravno puna Lauba i sjajna atmosfera.

Kako je već najavljeno, Las Vegas Show napravljen je u maniri klasičnog zabavljačkog showa koji možete naći na najpoznatijoj vegaškoj ulici znanoj kao „Strip“, a priprema se već mjesecima.

Vegas show je raskošan, dinamičan, šaren i baziran na repertoaru grupe Swingers koja nosi iskustvo nastupanja u čak deset zemalja.

Showu je podijeljen u šest tematskih dijelova; Rat Pack, Italia, Rock and Roll, Elvis Presley the King, Hollywood, Ivo Robić, a kroz to dinamično glazbeno putovanje vodit će vas Robert Mareković, koji ne samo da je lider banda Swingers nego i cijenjeno radijsko voditeljsko ime.

Nakon showa je organiziran i after-party na kojem će DJ biti legendarni Tomo Ricov.

Ulaznice u pretprodaji možete nabaviti u sustavu Entrio.