Svoj uspješni glazbeni put, Neda Parmać nastavit će u Menartu, a pjesma ''Samo tvoja'' prvi je singl koji predstavlja.

Iako su prijatelji dugi niz godina, Neda Parmać i njezin glazbeni kolega Elvis Sršen NoA, došli su na ideju da zajedničkim snagama u jednu pjesmu spoje neosporan Noin talent i Nedin raskošan vokal.

''Godinama tragam za autorom, tj. osobom koja bi me trebala toliko dobro poznavati da iznjedri nešto što bi me glazbeno savršeno opisivalo i obuhvaćalo. Kao i uvijek, ta osoba ti je ili pred nosom ili si ti sama ta osoba. U mom slučaju obje su tvrdnje točne. Elvis, moj dugogodišnji prijatelj iz doline, nevjerojatno talentiran glazbenik, jednu večer poslao mi je ideju za pjesmu. Iako sam već bila u polusnu i zapravo odgovorila da ne mogu poslušati jer mala leži pored mene, vrag mi nije dao mira i ne bilo mi teško, ustanem po slušalice.To je bilo to! Na pjesmi smo radili više od pola godine i nismo ju htjeli pustiti dok oboje nismo bili 100 % zadovoljni s onim što čujemo. Glazbu za pjesmu ''Samo tvoja'' napisao je NoA, a tekst sam pisala ja. Aranžman smo napravili zajedno'', rekla je Neda Parmać prilikom predstavljanja pjesme.

Za pjesmu je snimljen i video spot u režiji Tomislava Povića koji pogledajte na sljedećem linku: